Kodak Moments reçoit le prestigieux prix TIPA





Kodak Moments, un chef de file mondial des produits et services photo aux détaillants, consommateurs et établissements de divertissement, vient d'être désigné lauréat du prix 2022 de la Technical Image Press Association, catégorie "Meilleur service photo de détail".

Innovante, la solution Kodak Moments LittlePix permet aux consommateurs d'imprimer immédiatement le célèbre format mini-rétro en boutique. Avec une conception moderne et un logiciel intuitif basé sur le web, elle crée une expérience photo aussi fluide que performante en boutique. S'adressant à une tranche d'âge plus jeune et répondant à une demande des consommateurs, LittlePix est parfait pour partager entre amis, décorer ou offrir avec un emballage élégant.

La Technical Image Press Association (TIPA) se compose de multiples publications dans le domaine de la photo et de l'image. Les rédacteurs et leurs équipes forment un panel mondial d'experts aguerris qui réalisent la sélection et le vote final aux TIPA World Awards.

"C'est pour nous un honneur d'être reconnus par un groupe si prestigieux de professionnels de la photo et de l'image", déclare Helena Babic, directrice générale, Allemagne et expérience détail mondiale chez Kodak Moments. "Nous sommes fiers de proposer des produits de haute qualité, de la manière la plus efficiente possible, afin d'apporter aux consommateurs une expérience photo instantanée en boutique et leur permettre de partager des tranches de vie et les joies du quotidien."

Kodak Moments LittlePix offre une disponibilité immédiate, sans quantité minimum, pour des images imprimables directement à partir d'un smartphone.

À PROPOS DE LA TIPA

La TIPA est une organisation de magazines et de sites web du monde entier, qui a fêté en 2021 son 30e anniversaire au côté de ses membres. Ce groupe varié couvre tous les aspects de l'activité photographique et s'adresse aux photographes amateurs et professionnels, ainsi qu'aux journaux consacrés aux actualités commerciales, marketing et industrielles. Par l'entremise de magazines, de sites web, de l'actualité des salons et de réseaux sociaux, les membres de la TIPA touchent une audience dans toute l'Asie, l'Australie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine.

À PROPOS DE KODAK MOMENTS

Kodak Moments est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services photo pour les détaillants, les consommateurs et les établissements de divertissement. Nous inspirons les consommateurs à donner vie à leurs souvenirs, en leur offrant des produits de photographie innovants et de haute qualité ainsi que des expériences qu'ils trouvent vraiment significatives. Présents auprès des consommateurs dans plus de 100 000 points de contact dans 30 pays à travers le monde, Kodak Moments a pour mission d'être la marque que les consommateurs choisissent pour célébrer et préserver les souvenirs de la vie, des grands événements aux moments quotidiens qui comptent.

© 2022 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. La marque et l'habillage commercial Kodak sont utilisés sous licence d'Eastman Kodak Company.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 07:05 et diffusé par :