PANNES D'ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC : LE MINISTRE JONATAN JULIEN SUR PLACE





QUÉBEC, le 23 mai 2022 /CNW Telbec/ - À la suite des intempéries de la fin de semaine, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, fera le point sur les pannes d'électricité qui affectent encore certains secteurs.

Date : 23 mai 2022



Heure : 9 heures



Lieu : 57, montée Laramée

Sainte-Anne-des-Plaines (Blainville)





AVIS COVID-19 : le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

Source :

Emmanuelle Ducharme

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable des régions de la Côte-Nord

et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 514-962-0758

SOURCE Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :