OUTWARD HOUND lancera 8 nouveaux produits pour animaux de compagnie sur les marchés internationaux à l'Interzoo 2022





Outward Hound présentera des nouveautés pour chiens et chats à un public international à partir de son portefeuille primé de marques pour animaux de compagnie

NUREMBERG, Allemagne, 23 mai 2022 /PRNewswire/ -- OUTWARD HOUND présentera huit nouveaux produits innovants au salon Interzoo qui se tiendra du 24 au 27 mai à Nuremberg, en Allemagne.

Fidèle à sa mission, Outward Hound présentera les innovations suivantes, élaborées avec soin, qui visent à enrichir l'esprit et à promouvoir la santé et le bonheur des animaux de compagnie :

Le 3en1 UP Feeder est de retour pour compléter la gamme d'alimentation lente anti-glouton primée d'Outward Hound. Conçu pour que les chiens de toutes tailles puissent s'amuser en mangeant à un rythme plus lent et plus sain. Avec ses trois hauteurs différentes, les pattes pliantes et coulissantes vous permettent d'élever le plat jusqu'à la position d'alimentation naturelle du chien pour une meilleure digestion et moins de tension dans le dos et le cou.

Le Fun Feeder Slo-Tray est une gamelle anti-glouton conçue avec des rebords plus petits qui s'adaptent plus facilement aux races de chiens brachycéphales à face plate. Recommandée par les vétérinaires, elle améliore la digestion, comporte une base antidérapante et peut contenir environ 360 g de nourriture sèche ou humide.

Les Calming Donut Beds et Cat Huts sont fabriqués en fausse fourrure végétalienne et conçus pour maximiser le confort et offrir des propriétés auto-chauffantes à votre animal.

Le Lickin' Layers Puzzle Game est un puzzle alimentaire de niveau 2 pour chiens signé Nina Ottosson by Outward Hound. Il encourage les chiens à utiliser leurs capacités de résolution de problèmes pour faire tourner chaque niveau afin de trouver les friandises cachées.

Le A-maze Ball st un nouveau jouet interactif à balles de Nina Ottosson by Outward Hound. Il comporte une balle à friandises, une balle de tennis et une balle labyrinthe pour un divertissement supplémentaire et une session de jeu prolongée, permettant de garder les chiens occupés et mentalement stimulés.

« Chacun de ces nouveaux produits souligne l'engagement continu d'Outward Hound à embellir la vie des animaux de compagnie et de leurs familles dans le monde entier grâce à notre portefeuille de marques multi-catégories », a déclaré Michael Black, PDG d'Outward Hound.

« Nous sommes particulièrement heureux de présenter ces innovations à l'Interzoo, où les visiteurs pourront voir de leurs propres yeux comment nous procurons du bonheur à nos clients et partenaires du monde entier ».

Les visiteurs du salon Interzoo pourront retrouver Outward Hound dans le hall 4, au stand 4-326. Rejoignez-nous pour l'Happy Hour le 25 mai de 15 h à 18 h.

Les produits seront disponibles à la vente sur Outwardhound.com et chez certains détaillants en ligne et en magasin.

Découvrez les nouveautés de 2022 !

À propos d'OUTWARD HOUND

Outward Hound® est une société du portefeuille de Prospect Hill Growth Partners qui est un innovateur primé, créateur, fabricant et distributeur de jouets, de jeux, d'équipements et de gamelles pour chiens et chats de la plus haute qualité. Le portefeuille de marques de la société comprend Outward Hound, Planet Dog, Petstages, Best Friends by Sheri et Nina Ottosson puzzle toys. Le siège social d'Outward Hound se trouve à Centennial, CO, aux États-Unis, et son siège européen à Karlskoga, en Suède. Pour en savoir plus, veuillez consulter OutwardHound.com et suivez @OutwardHound sur Instagram.

Demandes des médias : [email protected]

Demandes commerciales : [email protected]

Partenariats : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818591/Outward_Hound_New_Products.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1178724/Outward_Hound_Logo.jpg

