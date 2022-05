IDS NEXT ACQUIERT SHAWMAN SOFTWARE





Avec cette fusion, IDS Next devient le seul fournisseur de SaaS d'entreprise complet pour les chaînes et les groupes hôteliers

BANGALORE, Inde, 23 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le plus grand fournisseur de logiciels intelligents pour l'hôtellerie d'Asie, IDS Next , a annoncé l'acquisition de ShawMan Software, un fournisseur indien spécialisé dans les produits alimentaires, boissons, loisirs et solutions de bien-être cloud pour l'industrie hôtelière.

Grâce à cette acquisition, IDS Next sera en mesure d'accélérer la migration des hôtels vers des solutions cloud d'entreprise complètes conçues pour les groupes et les chaînes hôtelières. Le logiciel de ShawMan est très complémentaire aux solutions primées d'IDS Next qui automatisent et rationalisent les opérations de front office et de back office pour l'hôtellerie.

Commentant la fusion, Binu Mathews, directeur général d'IDS Next a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de ShawMan chez IDS Next et nous sommes impatients de nous lancer ensemble dans cette nouvelle étape de notre parcours dans la technologie hôtelière. Grâce aux nombreuses synergies de nos solutions, à nos expertises combinées et à une vision commune de l'industrie, nous pouvons éliminer la nécessité pour les hôtels de travailler avec de multiples fournisseurs et des systèmes non similaires. Grâce à l'ajout de points de vente (PDV) sur le cloud, de logiciels de réservation de tables, et de solutions de gestion de spa, de ventes & restauration, et de clubs, nous serons en mesure d'accélérer davantage notre croissance et d'élargir notre offre en modèles cloud et hybrides sur Microsoft Azure. »

« Nous sommes ravis de cette fusion, a déclaré Jimmy Shaw, directeur général de ShawMan Software. Les possibilités sont infinies, et nous serons désormais en mesure d'offrir à nos clients et partenaires des solutions améliorées et intégrées à l'échelle mondiale. »

Dans le but de redéfinir le mode de fonctionnement des hôtels grâce à des solutions logicielles intelligentes, IDS Next a été un partenaire technologique de confiance et un fournisseur privilégié de l'industrie hôtelière internationale, gérant chaque jour plus de 300 000 enregistrements, 600 000 utilisateurs et 10 millions de dollars de transactions. IDS Next assure le bon déroulement des opérations de l'hôtel : l'enregistrement sans contact à la réception, le service client, les demandes des clients, la gestion de l'entretien, les services de paie, les finances ou encore la gestion et l'approvisionnement des stocks. Cette approche d'API ouverte permet à IDS Next de collaborer avec plus de 100 des meilleurs partenaires technologiques au monde pour compléter les solutions et systèmes existants de ses partenaires hôteliers.

Les solutions mobiles d'IDS Next soutiennent l'objectif d'une technologie sans contact pour l'industrie, répondent aux attentes des voyageurs dans la nouvelle normalité et permettent aux hôtels d'avoir leurs clients, de maximiser leurs revenus, de gérer leurs coûts, de stimuler l'efficacité et d'offrir une expérience client de premier ordre.

Pour en savoir plus sur IDS NEXT, consultez : https://idsnext.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1823258/IDS_Next_Binu_Mathews.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1823259/IDS_Next_1.jpg

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 05:00 et diffusé par :