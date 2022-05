Flashscore, l'application de scores en direct la plus populaire en France, annonce que la double championne de Wimbledon Petra Kvitova devient sa nouvelle ambassadrice.





Plus de 4 millions de fans de sport français suivent chaque mois les scores en direct de football, de tennis et de près de 40 autres sports sur Flashscore.

PRAGUE, 23 mai 2022 /PRNewswire/ -- La double championne de Wimbledon Petra Kvitova est devenue le nouveau visage de la campagne de pub mondiale de Flashscore sur internet et à la télévision qui sera diffusée dans des dizaines de pays à travers le monde et sera lancée pendant Roland Garros, où Kvitova sera également sur le court. L'une des joueuses de tennis les plus titrées de la dernière décennie succède au légendaire gardien de Chelsea, Petr Cech, qui représentait la marque depuis 2019, en tant qu'ambassadrice de Flashscore.

«J'ai vraiment hâte de retrouver l'ambiance de Roland-Garros, où les supporters sont toujours formidables. Mais des millions d'autres fans de tennis ne pourront pas se rendre au Stade de Roland-Garros, et c'est pour cela que Flashscore est là. Je suis moi-même une grande fan de sport et je l'utilise pour tous les résultats de tennis ou de football», a déclaré la double championne de Wimbledon Petra Kvitová.

Le réseau Flashscore, leader mondial des scores en direct et en temps réel, a connu une année record en 2021, lorsque le nombre de fans de sport visitant le site web et les applications Flashscore en un mois a atteint 100 millions et que les téléchargements de l'application ont également dépassé la barre des 100 000 000.

«Petra Kvitova était sur notre radar, tout comme Petr Cech, il y a des années. Tous deux sont de grands athlètes aux résultats extraordinaires, tous deux ont réussi dans des sports très populaires et tous deux sont appréciés par des millions de fans dans le monde entier. C'est pourquoi la "lionne tchèque", le surnom de Petra, est le successeur naturel de Petr», a déclaré Jan Hortík, directeur marketing de la société technologique tchèque Livesport, qui est à l'origine du réseau Flashscore.

Pubs TV

Aéroport (0:20)

https://youtu.be/o9Vg_go4NwE

Défilé de mode (0:20)

https://youtu.be/3Po5kUoqYA8

"Les coulisses" vidéo (2:35)

https://youtu.be/mY7tz51FbV4

Galerie photos

https://flashsco.re/petra_kvitova_flashscore_campaign

