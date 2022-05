Hyundai Mobis a présenté un écran pivotant verticalement pour un système intégré de cockpit automobile





Développement d'un écran de cockpit ultra large de 34 pouces pivotant verticalement.

Un grand écran unique affichant des informations sur la conduite et contrôlant les fonctions d'info-divertissement... La visibilité est améliorée grâce à la technologie de la triple surface incurvée.

Nouvelle technologie de convergence combinant le savoir-faire de la technologie des composants de base avec la technologie de pointe... Dix brevets déposés dans le pays et à l'étranger.

SÉOUL, Corée du Sud, 23 mai 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) a développé la première technologie d'écran ajustable au monde pour un système intégré de cockpit automobile, comme annoncé le 22. Optimisée pour les véhicules autonomes, cette nouvelle technologie a adopté un nouveau concept d'écran incurvé ultra large et mobile. On parle également d'affichage pivotant car l'écran peut être déplacé à la fois vers le haut et vers le bas.

Cet écran réglable est doté d'un écran ultra large de 34 pouces et est équipé de panneaux OLED 6K à très haute résolution. À l'heure actuelle, un écran automobile de 34 pouces est reconnu comme le plus grand parmi les écrans automobiles, car il doit faire face à des conditions de qualité difficiles, telles que la durabilité et la fiabilité. L'entreprise a notamment conçu cet écran géant comme un écran multi-incurvé qui se plie en trois points, de haut en bas. Cette structure offre non seulement une meilleure visibilité pour l'utilisateur, mais elle ajoute également à l'effet esthétique global en termes de design.

S'étendant du siège du conducteur au siège du passager, l'écran est capable d'afficher une variété de contenus, notamment diverses informations sur la conduite et la navigation ainsi que de la musique et des vidéos, afin que vous puissiez profiter d'un contenu personnalisé sur le plein écran dans un environnement de conduite autonome. Vous pouvez également le faire pivoter vers le siège du conducteur et utiliser un petit écran qui n'affiche qu'un minimum d'informations pour profiter de la sensation d'ouverture.

Malgré sa grande taille, cet affichage ne comporte qu'un seul écran, ce qui signifie que vous pouvez regarder une vidéo, par exemple, en plein écran lorsque le véhicule est engagé dans la conduite autonome. Vous pouvez également contrôler le contenu de plusieurs façons, notamment en touchant l'écran et en faisant des gestes.

Dans le cadre de la mise au point de cette nouvelle technologie, Hyundai Mobis a déposé dix demandes de brevet, en Corée et à l'étranger. Il n'a pas été facile de développer un écran mobile censé être utilisé dans une voiture en marche. La société a déposé des demandes de brevets, par exemple, pour la technologie d'agencement de l'affichage pivotant, le contrôle de la position et la conception intégrée du cockpit.

Le savoir-faire technique que l'entreprise a acquis en tant que producteur majeur de modules de cockpit, l'un des trois modules clés de l'automobile, a permis à Hyundai Mobis de développer cette technologie d'affichage pivotant.

Hyundai Mobis est le numéro 7 du secteur automobile mondial. Son siège social est à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle dans les capteurs, la fusion de capteurs dans les calculateurs et le développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Outre son siège de recherche et développement en Corée, Hyundai Mobis exploite quatre centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

