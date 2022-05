Le KCGI 2022 de Bitget commence officiellement avec la prolongation de la date limite d'inscription





Plus de 3 000 utilisateurs enregistrés et une cagnotte de 200 BTC

SINGAPOUR, 23 mai 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, le principal marché mondial des produits dérivés, a annoncé aujourd'hui que sa compétition de trading semestrielle, King's Cup Global Invitational (KCGI), a officiellement commencé. En raison de la réponse massive depuis son lancement, la date limite d'inscription a été prolongée. Alors que la compétition proprement dite commencera toujours le 20 mai à 10h00 (UTC +8), les participants peuvent continuer à s'inscrire à la compétition du 20 mai à 10h00 (UTC +8) au 24 mai à 10h00 (UTC+8). Le KCGI 2022 se terminera officiellement le 10 juin à 10h00 (UTC+8).

Lorsque l'inscription au KCGI 2022 a été officiellement ouverte le 9 mai, un nombre record de 500 inscrits a été enregistré, ce qui signifie une réponse positive pour le retour tant attendu de la compétition de trading pour la communauté Bitget. À ce jour, plus de 3 000 inscrits ont été enregistrés, ce qui représente une augmentation de 500 % depuis le jour du lancement. À la lumière d'une telle réponse écrasante de la communauté, et suivant l'élan de la popularité de l'année dernière, la fenêtre d'enregistrement a été prolongée de quatre jours jusqu'au 24 mai.

Commentant le lancement officiel de la compétition, Sandra Lou, PDG de Bitget, a déclaré : « En s'appuyant sur l'influence croissante des compétitions de trading, ainsi que sur le succès de KCGI, nous poursuivrons nos efforts pour introduire des initiatives plus gratifiantes et plus attrayantes pour nos utilisateurs. Plus important encore, nous sommes impatients de donner à nos utilisateurs plus d'options lorsqu'ils cherchent à diversifier leur portefeuille d'investissement. »

Sandra a ajouté : « Nous sommes extrêmement encouragés par la réponse massive des utilisateurs lors de la première phase d'inscription. Avec cette décision sans précédent de prolonger la date limite, nous sommes impatients de voir la compétition se dérouler. Que les jeux commencent ! »

Pour en savoir plus sur le KCGL, veuillez consulter le site https://www.bitget.com/en/kcgi/spring/2022 .

À propos de Bitget

Créé en 2018, Bitget est l'une des principales bourses de crypto-monnaies au monde. Servant actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde, Bitget a accéléré sa mission de promotion de la finance décentralisée en 2021. La plateforme est désormais devenue l'une des plus grandes bourses de copy trading de crypto-monnaies et de produits dérivés au monde, et elle est classée dans le top 5 mondial par CoinMarketCap et CoinGecko en termes de trading de volume de produits dérivés.

