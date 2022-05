Calibre Scientific fait l'acquisition de Serviquimia, un fournisseur complet de produits et services pour le laboratoire sur le marché ibérique





LOS ANGELES, 23 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Serviquimia, un distributeur de consommables, de produits chimiques, d'équipements de laboratoire et de mobilier de laboratoire de haute qualité, dont le siège social est situé à Tarragone, en Espagne. Serviquimia marque l'entrée de Calibre Scientific sur le marché ibérique et enrichit davantage sa plateforme de distribution en pleine croissance en Europe.



Fondée en 1981, Serviquimia sert ses clients dans les secteurs universitaire, de la recherche, pétrochimique, environnemental, chimique, pharmaceutique et alimentaire, tout en agissant en tant que fournisseur auprès de distributeurs tiers régionaux. En collaboration avec de grands partenaires de fabrication multinationaux, le vaste portefeuille de produits innovants de Serviquimia lui permet de répondre à toutes sortes de besoins des clients. Serviquimia est positionnée comme l'une des rares entreprises espagnoles capables de concevoir, d'assembler, de meubler et d'équiper un laboratoire à partir de rien. La société propose également une gamme complète de services de laboratoire, y compris des services de pré-vente et d'après-vente, de maintenance, de réparation et de conseil.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific ajoute une autre entreprise remarquable à sa plateforme de distribution paneuropéenne en pleine croissance. « Nous sommes ravis d'accueillir Serviquimia au sein de la famille Calibre Scientific », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « Serviquimia est un partenaire de confiance pour ses clients sur le marché ibérique depuis des décennies, et s'est imposée comme partenaire incontournable pour les fabricants du monde entier. En combinaison avec Calibre Scientific, nous sommes impatients d'étendre davantage l'offre de produits et services de Serviquimia tout en renforçant ses relations avec ses clients et ses fournisseurs. »

« Au cours des 40 dernières années chez Serviquimia, nous avons toujours pensé que le succès à long terme de notre entreprise, y compris de nos précieux fournisseurs et employés, était lié à la fourniture de services de la plus haute qualité à nos clients », a commenté Daniel Mestre, directeur général de Serviquimia. « Par conséquent, en choisissant un partenaire pour faire avancer la société, il était important pour nous de sélectionner une entreprise partageant une vision similaire, raison pour laquelle je suis ravi d'avoir conclu un partenariat avec Calibre Scientific. Sa stratégie globale d'achat et de développement de chaque société qu'elle acquiert, sa fourniture de services haut de gamme à ses clients, ainsi que sa focalisation sur la croissance à long terme s'harmonisent parfaitement avec notre approche. »



À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

