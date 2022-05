Le laboratoire CEMAG Care lance Yanae®, nouveau DIU





Le jeune laboratoire pharmaceutique CEMAG Care lance en mai son nouveau dispositif intra-utérin au cuivre, appelé Yanae® Cu 380. Son caractère innovant réside dans sa technologie d'insertion Crossglidetm : un ballonnet gonflable pour répondre au besoin des fxmmes, souvent inexprimé, d'une pose confortable ainsi que celui des praticien.nes de s'adapter à toutes les anatomies, même les plus complexes.

L'innovation Crossglidetm a fait ses preuves pour les prélèvements d'endomètre, les transferts d'embryons et pour la dilatation du canal cervical. Avec Yanae®, elle permet de s'affranchir de l'hystérométrie (la mesure de la longueur d'un utérus qui peut être inconfortable) et de l'utilisation de la pince de Pozzi .

Yanae® Cu 380 répondra à différents besoins des patientes : accéder à une contraception efficace et durable, « naturelle » sans hormones, sans contrainte et avec un confort de pose optimisé.

Le geste sera plus doux pour les patientes, et plus simple et rassurant pour les opérateurs/trices.

L'équipe CEMAG Care, emmenée par Manon Exposito et André Ulmann, a travaillé à la naissance de ce contraceptif sur la base d'une analyse poussée des questions et des freins exprimés par les fxmmes quant au choix de la contraception la mieux adaptée à leur mode de vie quel que soit leur âge.

« Je m'intéresse à la santé de la fxmme depuis des années, réalisant que les innovations en contraception restaient limitées et qu'aucun laboratoire ne s'était encore penché sur le problème de la douleur lors de la pose de stérilet. Yanae® devrait répondre à ce souci et ainsi permettre une plus large utilisation d'une méthode éprouvée, efficace et peu coûteuse » commente André Ulmann fondateur de CEMAG Care.

«Je souhaite à travers CEMAG Care donner le pouvoir aux fxmmes, à toutes les fxmmes, de choisir ce qui leur correspond le mieux, et d'assumer pleinement leur corps ! Notre laboratoire travaille sur d'autres projets de santé publique, notamment sur le traitement des ménorragies ou celui des échecs d'IVG» ajoute Manon Exposito, directrice générale du laboratoire.

Pour plus d'information au sujet de CEMAG Care et de Yanae®, merci d'envoyer un mail à [email protected].

A propos de CEMAG Care :

CEMAG Care est né en 2018 de la volonté d'André Ulmann fondateur du laboratoire HRA Pharma à l'origine de la « pilule du lendemain » rendue accessible à toutes les fxmmes et sans prescription depuis 2000.

CEMAG Care est un laboratoire spécialisé en santé de la fxmme, dont les projets s'orientent autour de la contraception, des règles, de l'avortement et du confort de vie. Toutes les informations sur www.cemagcare.com

FR 005COP001/01-04.22

Communiqué envoyé le 23 mai 2022 à 01:20 et diffusé par :