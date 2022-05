TAICCA a le plaisir de lancer un appel aux créateurs de contenus immersifs





TAIPEI, 23 mai 2022 /PRNewswire/ -- TAICCA lance un appel à des projets qui placent le contenu créatif au centre de leurs préoccupations et proposent des récits immersifs grâce à la technologie et à un cofinancement ou une coproduction entre des équipes taïwanaises et internationales. Chaque projet sélectionné recevra jusqu'à 120 000 de dollars US (3,5 millions de nouveaux dollars de Taïwan).

Le métavers va radicalement changer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de communiquer. Les gens vont vivre dans une nouvelle ère d'expérience numérique. Le contenu créatif jouera sans aucun doute un rôle important dans le métavers. Afin d'inciter les acteurs concernés à découvrir la créativité et l'énergie de l'innovation technologique à Taïwan et à explorer de nouveaux supports et de nouvelles formes de narration pour le contenu immersif, la subvention TAICCA dédiée au contenu immersif soutient le cofinancement ou la coproduction de projets de contenu pour les expériences immersives.

Taïwan est fière de ses professionnels innovants, de son infrastructure nationale d'Internet à haut débit et de ses industries prospères en relation étroite avec le monde entier. La création de l'écosystème du métavers nécessitera une collaboration entre plusieurs secteurs clés, mais le plus important reste le contenu. Ces dernières années, les contenus XR et immersifs taïwanais ont réalisé des performances exceptionnelles sur la scène internationale, reconnues par des jurys et des festivals internationaux. De nombreuses oeuvres XR taïwanaises exceptionnelles ont été sélectionnées pour le Festival du film de Tribeca, le Festival New Images, le Festival international du film d'animation d'Annecy, le Raindance Immersive Award, le Cannes XR Award, SXSW et Ars Electronica. En 2021, sept oeuvres présentées par Taïwan ont été nommées à la 78e édition du Festival international du film de Venise. À Taïwan, il est possible de trouver tous les acteurs nécessaires au développement de cet écosystème.

TAICCA promeut le programme international de cofinancement et de coproductions de contenus immersifs 2022 et invite les créateurs à créer des contenus immersifs qui constitueront des réponses créatives et exploreront des récits innovants. Les projets de contenu immersif proposés peuvent être interactifs, multijoueurs, AR, VR, MR, haptiques, sonores ou géolocalisés. Chaque projet sélectionné recevra jusqu'à 120 000 de dollars US (3,5 millions de nouveaux dollars de Taïwan) et l'appel aux projets se terminera le 15 juin 2022.

Consultez le site officiel de TAICCA pour obtenir plus d'informations : https://en.taicca.tw/article/5f18b19f

