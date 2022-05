Message d'intérêt public - Mise à jour sur les interventions de rétablissement du courant d'Hydro Ottawa





OTTAWA, ON, le 22 mai 2022 /CNW/ - Une tempête dévastatrice, accompagnée de forts vents, de pluie abondante et de coups de foudre, s'est abattue sur la capitale nationale le 21 mai, causant des dommages considérables aux installations de distribution et de transport d'électricité de l'ensemble de notre territoire de service. La situation demeure complexe.

Nous dénombrons plus de 725 pannes différentes touchant plus de 176 000 clients. Des équipes ont travaillé toute la nuit et poursuivront leurs interventions au cours des jours à venir. À l'heure actuelle, nous croyons qu'il faudra plusieurs jours pour rétablir entièrement le courant.

Lorsque des pannes surviennent, la priorité absolue d'Hydro Ottawa consiste à réagir aux situations où la sécurité est en jeu, puis à rétablir le service d'électricité le plus rapidement possible pour les clients.

En priorité, nous nous affairerons à rétablir le courant pour les premiers répondants et les services essentiels, comme les services d'incendie et de police ainsi que les hôpitaux, qui sont nécessaires pour aider les personnes en situation d'urgence. Les opérations de réparation seront ensuite priorisées de manière à rétablir le service pour le plus grand nombre de clients possible : le courant sera d'abord rétabli dans les secteurs touchés par des pannes à grande échelle, puis nos équipes s'affaireront à réparer les pannes de moindre envergure. Dans tous les cas, la sécurité de tous sera priorisée.

Nous tenons à remercier tous nos premiers intervenants, des travailleurs essentiels qui veillent à la sécurité du public. Ils ont travaillé toute la nuit et continueront de le faire au cours des prochains jours afin de rétablir le courant et d'assurer la sécurité des gens. N'oubliez pas : si vous les voyez dans une zone d'intervention, restez à une distance sécuritaire.

Si vous apercevez des lignes affaissées, restez à au moins 10 mètres (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme des arbres. Veuillez limiter les appels au 9-1-1 aux situations qui représentent un risque pour la sécurité du public et aux cas d'urgence vitale. Dans le cas de lignes électriques affaissées n'ayant causé aucune blessure et ne présentant pas de risques pour la sécurité du public, veuillez signaler la situation à la police au 613 236-1222 (numéro non urgent) ou en nous téléphonant au 613 738-0188.

Hydro Ottawa continuera d'informer ses clients et le public de l'évolution de la situation par l'intermédiaire des médias d'information, de son site Web et de ses réseaux sociaux.

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité quelque 353,000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie..

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Communiqué envoyé le 22 mai 2022 à 12:56 et diffusé par :