LE GRAND PRODUCTEUR DE FILMS SAOUDIEN ITHRA REVIENT À CANNES POUR PROMOUVOIR LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE LOCALE ET PRÉSENTER DE GRANDS TALENTS





· Le centre du roi Abdelaziz pour la connaissance et la culture (Ithra) intègre le pavillon saoudien accueilli par la commission cinématographique saoudienne au Festival de Cannes.

· Ithra présente deux films pour le catalogue du Short Film Corner dans le cadre du Marché du Film.

· Ithra est l'un des principaux défenseurs de l'industrie cinématographique en Arabie saoudite, avec plus de 20 films à son actif, ainsi que des formations et autres initiatives pour permettre à l'industrie cinématographique saoudienne de passer au niveau supérieur.

CANNES, France, 22 mai 2022 /PRNewswire/ --Ithra (Le centre du roi Abdelaziz pour la connaissance et la culture), l'un des plus grands producteurs de films du Royaume, revient à Cannes pour discuter de l'évolution du paysage cinématographique en Arabie saoudite et présenter deux de ses derniers projets. Ithra Film Productions a plus de 20 films à son actif ainsi que des formations et autres initiatives pour permettre à l'industrie cinématographique saoudienne de passer au niveau supérieur.

Situé au Pavillon saoudien, accueilli par la commission cinématographique saoudienne, Ithra abordera le développement des talents cinématographiques saoudiens avec des représentants de Neom et de MBC Academy le 22 mai dans le cadre de la 75e édition du Festival de Cannes.

Ithra Film Production soutient une industrie cinématographique saoudienne en pleine expansion en appuyant les talents locaux et la création de contenu cinématographique. Deux films produits par Ithra seront présentés aux professionnels du secteur dans le cadre du Short Film Corner, au Marché du film de Cannes : Old Phone Number d'Ali Saeed et Swing réalisé par Raneem Almohandis.

Ithra encourage le développement de contenus originaux, comme l'illustre le solide volume de production ? dont trois projets presque achevés ?, tout en soutant l'industrie par des initiatives de financement et de commandes, en plus de donner au monde un aperçu de la vie saoudienne par le cinéma. Anti-Cinema, le long métrage documentaire de Saeed avec Hassan Saeed porte l'histoire du film saoudien sur grand écran ; il a également remporté l'Ithra Content Commission Initiative et doit sortir cette année.

Ithra Film Productions sort également deux longs métrages de fiction. Le premier, 'Sea of Sands', est produit par le célèbre scénariste et producteur égyptien Mohamed Hefzy, et le second, 'Valley Road', est réalisé par le cinéaste indépendant saoudien Khalid Fahad. Both films are slated to be released next year. La prochaine grande sortie d'Ithra Films Productions sera un nouveau documentaire (Iees), le premier film d'Abdullah Saharty, traitant du poids culturel du chameau arabe et de son impact sur la réorganisation de la péninsule et sur son avenir.

The Center has, to date, produced more than 20 films, of which 15 have received local, regional, and international awards.

« Ithra est déterminée à faire progresser l'industrie cinématographique du Royaume, tant devant que derrière la caméra, et nous nous réjouissons d'avoir une conversation éclairée à ce sujet, a déclaré Majed Z. Sammam, responsable des arts vivants et du cinéma chez Ithra. Nous offrons aux talents du Royaume un espace technologique pour perfectionner leurs compétences et présenter leur travail, et nous sommes impatients de partager deux nouveaux films avec l'industrie cinématographique internationale. »

Ithra is the driving force behind several key programs supporting the Saudi filmmaking scene. Il abrite notamment Saudi Film Production, l'événement Saudi Film Days et la Ithra Film Society qui présente un programme complet tout au long de l'année. Ithra est également le berceau du Festival du film saoudien annuel en partenariat avec la Société du cinéma et avec le soutien de la Commission du film, qui étend cette année son empreinte en accueillant pour la première fois des participations de l'ensemble du Conseil de coopération du Golfe.

Pour plus d'informations sur Ithra, ses programmes et Ithra Film Productions, consultez le site : www.ithra.com .

