Campari trinque à son partenariat officiel avec le 75e Festival de Cannes





Pour marquer la première année du partenariat entre Campari et le Festival de Cannes, la marque a organisé une soirée spectaculaire qui a donné vie aux grandes histoires du cinéma

CANNES, France, 22 mai 2022 /PRNewswire/ -- Au cours de sa première année en tant que partenaire officiel du Festival de Cannes, l'emblématique apéritif rouge italien, Campari, a continué à repousser les limites de la créativité pour apporter sa Passion Rouge à la 75e édition du festival de films de renommée mondiale avec une soirée mémorable à laquelle ont assisté des stars comme l'acteur et producteur Édgar Ramírez, membre du jury du Festival de Cannes de cette année.

Dans la continuité de l'héritage de Campari dans le monde du cinéma et dans un lieu situé au coeur de Cannes, la marque a convié chaque invité à devenir le protagoniste du monde de Campari. Les invités de cette soirée incontournable ont eu droit à une série d'expériences uniques et l'événement était visible sur toute la Croisette, avec un éclairage rouge vif dans le ciel nocturne.

La soirée a été le dernier exemple en date où Campari a repoussé les limites de ce qui est attendu et a dépassé la norme de la narration. L'un des éléments marquants était un cube noir intriguant qui, à l'entrée, invitait les invités à répondre à une question reflétant leurs préférences cinématographiques, déclenchant ainsi un environnement visuel basé sur leur genre préféré. Les invités se voyaient ensuite servir un cocktail spécialement conçu par un barman caché, offert à travers le mur.

La relation de la marque avec le cinéma a commencé dans les années 1920 comme une plate-forme pour exprimer sa passion et sa créativité rouge d'une manière intrigante et mystérieuse, y compris un partenariat notable avec Federico Fellini sur une publicité télévisée en 1984. Cette riche histoire s'est poursuivie récemment avec Campari Red Diaries, une série de courts métrages avec des légendes du cinéma et de la mise en scène telles que Zoe Saldana, Ana de Armas et bien d'autres.

Tout au long de la soirée, les invités ont été invités à déguster des cocktails Campari créés de main de maître par Camparino au Galleria , le bar légendaire ouvert par Davide Campari dans la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan en 1915, qui occupe aujourd'hui la 27e place de la liste des 50 meilleurs bars du monde 2022.

Pour honorer la première année du partenariat officiel, Camparino au Galleria a créé un cocktail unique qui sera servi exclusivement au Festival de Cannes : Red Carpet - Édition Cannes. Le cocktail est la combinaison parfaitement équilibrée de Campari avec de la Tequila Blanco Espolòn, du Fino Sherry infusé de feuilles de mer, du Vermouth Blanco Cinzano, du Rhum Overproof Wray & Nephew avec du sirop de sel et de l'orange amère, le tout garni d'écorces d'orange. La saveur fraîche et les notes salées du cocktail évoquent l'atmosphère méditerranéenne vibrante du tapis rouge du festival, tandis que la polyvalence intemporelle de Campari complète le profil avec son goût amer et sa couleur rouge unique. Campari estime que chaque cocktail est une création éternelle qui raconte une histoire unique, et ce cocktail raconte une histoire qui va vraiment au-delà de l'ordinaire.

Julka Villa, responsable du marketing mondial du groupe Campari, commente : « En plein milieu de la 75e édition du Festival de Cannes, l'événement Campari a été pour nous une occasion passionnante d'inviter les principaux invités de l'industrie du cinéma et les cinéphiles à se réunir et à s'immerger dans une expérience Campari aussi créative et innovante que l'héritage de la marque dans le cinéma. Campari est convaincu que les grandes histoires vont au-delà de l'ordinaire et constituent une vitrine intemporelle de la créativité et de la passion, et notre événement était l'occasion parfaite d'apporter cette Passion Rouge au célèbre Festival du film. »

