Swoop atterrit à Terre-Neuve avec un nouveau service sans escale à destination de Deer Lake depuis Hamilton





La compagnie aérienne ultra-pas chère est ravie de poursuivre son expansion dans l'Atlantique avec un nouveau service à destination de Deer Lake.

DEER LAKE, NL, le 21 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Swoop, la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada, a lancé son vol inaugural à destination de l'Aéroport régional de Deer Lake (YDF) à partir de l'Aéroport international John C. Munro (YHM) de Hamilton. Le vol WO186 de Swoop a décollé de Hamilton cet après-midi à 16 h 20 (heure de l'Est) et a reçu un accueil chaleureux avec des jets d'eau à son arrivée à Deer Lake à 20 h 35, heure locale.

« En tant que première compagnie aérienne canadienne à très bas prix, nous sommes heureux de poursuivre notre expansion atlantique à Terre-Neuve aujourd'hui avec ce vol inaugural à destination de Deer Lake au départ de Hamilton » , a déclaré Ryan Hubbard, gestionnaire principal des aéroports de Swoop. « Cette inauguration est l'une des onze inaugurations que Swoop célébrera dans toute la région de l'Atlantique cet été, et la première de trois vols inauguraux à Terre-Neuve, alors que nous développons notre offre à très bas prix sur la côte Est. »

En plus du vol inaugural d'aujourd'hui entre Hamilton et Deer Lake, Swoop commencera un service sans escale entre Hamilton et St. John's le 13 juin. Le transporteur à très bas prix ajoutera des vols entre Toronto et Deer Lake le 20 juin, offrant ainsi aux Canadiens et Canadiennes encore plus de possibilités ultra-abordables de se retrouver à Terre-Neuve cet été.

L'arrivée du vol inaugural a été chaleureusement accueillie par une célébration à l'Aéroport régional de Deer Lake, où les voyageurs ont été rejoints par Ryan Hubbard, gestionnaire principal des aéroports ainsi que Julie Pondant, conseillère principale en affaires publiques de Swoop et Tammy Priddle, pdg de l'Aéroport de Deer Lake.

« La Ville de Deer Lake est très enthousiaste à l'idée que Swoop Airlines commence ses vols via l'Aéroport régional de Deer Lake. Deer Lake est un endroit idéal pour ceux qui cherchent à explorer la région ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. Le fait que Swoop coïncide avec la campagne provinciale Come Home 2022 (site en anglais seulement) aidera grandement ceux qui souhaitent visiter la région de Deer Lake à un coût abordable. » Mike Goosney, maire de Deer Lake

Avec des tarifs de lancement de Hamilton à Deer Lake à partir de seulement 49 $ CAD?, Swoop montre aux Canadiens et aux Canadiennes à quel point l'expérience de Terre-Neuve peut être abordable cet été.

Itinéraire Date de début Fréquence hebdomadaire Prix aller simple (CAD) Tarif de base (CAD) Taxes et frais (CAD) Hamilton à Deer Lake 21 mai 2022 4 fois par semaine 49 $ 7,29 $ 37,76 $ Deer Lake à Hamilton 21 mai 2022 4 fois par semaine 49 $ 6,53 $ 38,51 $ Deer Lake à Toronto 20 juin 2022 2 fois par semaine 99 $ 50,01 $ 45,03 $ Toronto à Deer Lake 20 juin 2022 2 fois par semaine 99 $ 46,54 $ 48,51 $

Pour les voyages entre le 15 septembre et le 31 octobre 2022 | Les dates de début et de fin de saison s'appliquent et sont indiquées dans le flux de réservation. | Les tarifs sont valables jusqu'au 2 juin 2022 (23 h 59 HR) ou jusqu'à épuisement des places. | Les prix affichés ci-dessus sont susceptibles de changer et ne sont pas garantis tant que le paiement n'est pas effectué et accepté.

Citations additionnelles

« Nous sommes ravis d'accueillir Swoop à Deer Lake en tant que nouvelle compagnie aérienne offrant de nouvelles destinations aux voyageurs qui quittent notre région. Elle permettra également d'accéder à un nouveau marché pour les habitants de l'Ouest et du Sud-Ouest de l'Ontario et, pour la première fois, de l'Alberta. Swoop offre des voyages aériens abordables, ce qui permet aux familles et aux amis de se retrouver plus souvent. Il permettra également aux touristes de profiter des nombreuses expériences extraordinaires que nous offrons dans l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador » , a déclaré Tammy Priddle, pdg de l'Aéroport de Deer Lake.

« Je suis ravi d'accueillir Swoop à l'Aéroport régional de Deer Lake. Ce nouveau service offrira aux résidents de Corner Brook une autre option abordable pour visiter leurs amis et leur famille en Amérique du Nord. Il amènera également un tout nouveau groupe de visiteurs sur la côte ouest de Terre-Neuve. Une occasion passionnante pour tous ! Félicitations à Swoop et à l'Aéroport régional de Deer Lake » , selon Jim Parsons, maire de la Ville de Corner Brook.

« L'Aéroport régional de Deer Lake est une porte d'entrée pour le parc national du Gros-Morne, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et une destination touristique renommée qui se trouve à l'entrée de la grande péninsule du Nord. Cette région vaste et diversifiée compte sur la connectivité pour soutenir ses industries culturelles, touristiques et économiques. L'ajout de Swoop, une compagnie aérienne supplémentaire, à l'Aéroport régional de Deer Lake profitera tant aux résidents qu'aux visiteurs, alors que l'industrie touristique se remet de la pandémie de COVID-19. » , confirme Colleen Kennedy, directrice générale de l'Association de coopération de Gros Morne.

« Pjila'q. Qalipu est très heureux de soutenir son partenaire, l'autorité aéroportuaire régionale de Deer Lake. Chaque fois que nous pouvons renforcer les capacités de nos membres et de la région, c'est un grand jour » , selon le Département du tourisme et du développement communautaire de Qalipu.

Pour en savoir plus sur Swoop et pour connaître les horaires de vol et les réservations, veuillez consulter le site FlySwoop.com (en anglais seulement). Pour savoir comment Swoop assure une expérience de voyage sûre et saine, visitez FlySwoop.com/traveller-safety (en anglais seulement).

À propos de Swoop?

Swoop a pour mission de rendre les voyages plus abordables et accessibles pour tous les Canadiens et Canadiennes. Établie en 2018 en tant que filiale indépendante du groupe de sociétés WestJet, Swoop est la compagnie aérienne ultra-pas chère du Canada. Offrant un service régulier vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, les tarifs dégroupés de Swoop permettent aux voyageurs de contrôler l'achat des seuls produits et services qu'ils désirent.??

La flotte moderne de Swoop, composée de dix Boeing 737-800 NG, passera à 16 appareils avec l'ajout de six Boeing MAX-8 en 2022. Sur FlySwoop.com (en anglais seulement), les voyageurs peuvent rapidement et facilement réserver des vols, gérer leurs réservations, s'enregistrer, consulter leurs cartes d'embarquement, suivre leurs vols et accéder au service Wi-Fi en vol.??????

SOURCE Swoop Inc.

Communiqué envoyé le 21 mai 2022 à 19:15 et diffusé par :