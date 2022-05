Méditez avec les meilleurs enseignants du monde lors de l'événement en direct de RoundGlass Living toute la journée du 21 mai #JournéeMondialeDeLaMéditation





Faites l'expérience de la méditation avec des animaux de compagnie, ou encore de la méditation pour être un meilleur parent et pour les enfants.

La chanteuse Sowmya Raoh animera une expérience de chants, et l'instructrice de yoga Sunaina Rekhi tiendra une séance sur la positivité corporelle.

BELLEVUE, Washington, 21 mai 2022 /CNW/ - RoundGlass Living, une application de bien-être de RoundGlass, organise un marathon de méditation en ligne de 12 heures le 21 mai, lors de la Journée mondiale de la méditation.

Rassemblant les meilleurs enseignants du monde sur une même plateforme, l'événement espère inspirer les gens à méditer pour leur bien-être global et les éduquer sur les pouvoirs de guérison et de transformation de la méditation.

À partir de 7 h (heure avancée du Pacifique), l'événement réunira plus de 20 enseignants et experts en méditation et en bien-être du monde entier qui guideront les participants dans diverses séances de méditation et de bien-être, comme la méditation pour être un meilleur parent, l'élimination des pensées négatives, l'optimisation de la performance, et même la méditation avec vos animaux de compagnie! À la fin de la journée, vous vous rendrez compte que, quel que soit le défi de bien-être auquel vous faites face dans la vie, la méditation peut vous aider à mieux le relever.

Les gens peuvent se joindre à l'événement en tout temps et de n'importe où dans le monde et méditer avec une communauté mondiale de personnes voulant favoriser leur bien-être.

Certains des principaux enseignants de RoundGlass Living animeront les séances, notamment Nithya Shanti, Tyagi Shurjo et Yael Shy (fondatrice de MindfulNYU). En outre, Sunaina Rekhi, instructrice de yoga et créatrice numérique bien connue, animera une séance sur la positivité corporelle et la chanteuse Bollywood Sowmya Raoh animera une expérience de chants avec les participants.

À l'approche de l'événement, RoundGlass Living lancera également une campagne sur les médias sociaux, #iMeditate, pour encourager les gens à partager leurs récits et leurs expériences de méditation. Les personnes ayant soumis les meilleures contributions recevront des prix.

Date de l'activité : Samedi 21 mai 2022 Horaire : 7 h à 19 h (heure avancée du Pacifique) | 7 h 30 à 7 h 30 (heure normale de l'Inde)

