Unilumin exhibe son savoir au ISE et reçoit des éloges de ses clients

BARCELONE, Espagne, 20 mai 2022 /CNW/ -- Du 10 au 13 mai dernier, à Barcelone en Espagne, Unilumin a participé à l'exposition de renommée mondiale Integrated Systems Europe (ISE), où elle a présenté son concept accrocheur du « Metasight » de lors d'une conférence de presse.

Un chef de file de l'industrie de l'éclairage et de l'affichage, Unilumin a entamé la conférence avec le message de bienvenue « Hello Metasight, Together for a brighter future », avant de présenter concrètement son concept inédit. Unilumin a fait la démonstration de son intégration ingénieuse des capacités d'éclairage et d'affichage des DEL, qui annonce un avenir prometteur dans l'écologie de la lumière et de la visualisation.

Unilumin a aussi fait part de ses réflexions - basées sur ce que disent les clients - concernant l'inévitable avènement de cette intégration des fonctionnalités des DEL. À l'aide de sept scénarios d'éclairage et d'affichage, Unilumin a dévoilé ses solutions d'intégration qui amalgament matériel, système, logiciel, contenu et éclairage/affichage interactifs.

La démonstration de ces techniques de pointe et des concepts de développement novateurs a captivé l'auditoire. Le concept du Metasight mis de l'avant par Unilumin a également généré des réactions passionnées de la part des clients, des pairs de l'industrie, des médias mondiaux et du public.

Faisant écho aux commentaires de nombreux autres clients sur place, l'entreprise Benda Magnetic a indiqué que l'intégration productive des fonctions d'éclairage et d'affichage doublerait - ou même plus - son potentiel d'affaires : « Par le passé, notre chiffre d'affaires n'était peut-être que de 10 millions de dollars, mais grâce à l'intégration, nous pouvons non seulement imaginer de nouveaux scénarios, mais aussi en entreprendre des plus ambitieux. Il est tout à fait pensable atteindre les 50 millions de dollars. »

Dans les médias sociaux, nos pairs de l'industrie et les médias grand public ont également participé à de vastes discussions sur l'intégration éclairage-affichage, et les gens ont exprimé leurs attentes à l'égard d'une écologie de la lumière et de l'affichage au sein de villes futuristes vivant pleinement au rythme du numérique.

