The J. M. Smucker Co. procède au rappel volontaire de certains produits JifMD vendus au Canada en raison d'une contamination potentielle à la salmonelle.





ORVILLE, Ohio, le 21 mai 2022 /CNW/ - The J.M. Smucker Co. a annoncé aujourd'hui le rappel volontaire de certains produits JifMD vendus au Canada en raison d'une possible contamination à la salmonelle. Si les consommateurs ont en leur possession des produits correspondant à la description suivante, ils doivent s'en débarrasser immédiatement. Cette information se trouve sur l'emballage du produit.

Code CUP Description

5150024556 Beurre d'arachide crémeux JifMD Squeeze (format 375 g)

5150040200 Beurre d'arachide JifMD crémeux (caisse de contenants de 18 g)

5150045163 Beurre d'arachide JifMD crémeux Grillé foncé (format 500 g)

5150045736 Beurre d'arachide JifMD crémeux Grillé foncé (format 1 kg)

5150070037 Beurre d'arachide JifMD Léger crémeux (format 500 g)

5150070038 Beurre d'arachide JifMD Léger crémeux (format 1 kg)

5150075002 Beurre d'arachide crémeux JifMD (format 500 g)

5150075004 Beurre d'arachide croquant JifMD (format 500 g)

5150075005 Beurre d'arachide crémeux JifMD (format 1 kg)

5150075006 Beurre d'arachide croquant JifMD (format 1 kg)

5150075007 Jif To GoMD Beurre d'arachide crémeux (format 250 g; 8 paquets)









La gamme de codes de lot pour les produits touchés se situe entre 1274425 et 2140425.

Les personnes en bonne santé infectées par la salmonelle doivent surveiller l'apparition de certains ou de tous les symptômes suivants : nausées, vomissements, diarrhée ou diarrhée sanglante, crampes abdominales et fièvre. Dans de rares cas, la salmonelle peut entraîner des affections plus graves, notamment des infections artérielles, une endocardite, de l'arthrite, des douleurs musculaires, une irritation des yeux et des symptômes des voies urinaires. Les consommateurs qui présentent ces signes après avoir été en contact avec ce produit devraient contacter leur fournisseur de soins de santé.

Les consommateurs qui ont des questions ou qui souhaitent signaler des effets indésirables peuvent composer le 1-800-828-9980.

Ce rappel est effectué en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Sur la base des informations connues à ce jour, nous ne sommes pas en mesure d'estimer l'impact financier du rappel, ni sur notre exercice clos le 30 avril 2022, ni sur notre exercice courant 2023. Nous fournirons des informations supplémentaires dès que possible.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus pouvant entraîner une différence importante entre les résultats réels et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les lecteurs doivent comprendre que les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses énumérés et discutés dans ce communiqué de presse, y compris les facteurs et hypothèses importants suivants, pourraient affecter les résultats futurs de la Société et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives :

l'impact des problèmes de sécurité alimentaire concernant nos produits ou ceux de nos concurrents, y compris les rappels de produits ;

l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, notre industrie, nos fournisseurs, nos clients, nos consommateurs, nos employés et nos communautés ;

les perturbations ou inefficacités de nos opérations ou de notre chaîne d'approvisionnement, y compris tout impact causé par des rappels de produits, l'instabilité politique, le terrorisme, les hostilités armées (y compris le récent déclenchement d'hostilités entre la Russie et l' Ukraine ), les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les pandémies (y compris la pandémie de COVID-19) ou d'autres calamités ;

les risques liés à la disponibilité et à l'inflation des coûts des intrants de la chaîne d'approvisionnement, notamment la main-d'oeuvre, les matières premières, les produits de base, l'emballage et le transport ;

les risques associés aux stratégies d'achat et de produits dérivés que nous employons pour gérer les risques liés aux prix des matières premières et aux taux d'intérêt ;

notre capacité à générer des liquidités suffisantes pour continuer à fonctionner selon notre modèle de déploiement du capital, y compris les dépenses en capital, le remboursement de la dette, les paiements de dividendes et les rachats d'actions ;

notre capacité à mettre en oeuvre et à réaliser le plein avantage des changements de prix, et l'impact du moment des changements de prix sur les bénéfices et les liquidités dans une période donnée ;

l'activité concurrentielle générale sur le marché, y compris les pratiques de prix et les niveaux de dépenses promotionnelles de nos concurrents ;

la concentration de certaines de nos activités auprès de clients et de fournisseurs clés, y compris les fournisseurs uniques de certaines matières premières et produits finis clés, et notre capacité à gérer et à maintenir des relations clés ;

les dépréciations de la valeur comptable de l'écart d'acquisition, d'autres actifs incorporels ou d'autres actifs à long terme ou les modifications de la durée de vie utile d'autres actifs incorporels ou d'autres actifs à long terme ; et

les risques liés à d'autres facteurs décrits dans la section "Facteurs de risque" au sein d'autres rapports et déclarations que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les lecteurs sont prévenus de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites, lorsqu'ils évaluent les informations contenues dans ce communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites, afin de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1279995/JMSmuckerCo_Logo.jpg

SOURCE The J.M. Smucker Co.

Communiqué envoyé le 21 mai 2022 à 12:51 et diffusé par :