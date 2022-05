Les activités sont maintenues au Casino de Montréal malgré la grève du syndicat des croupiers





MONTRÉAL, le 21 mai 2022 /CNW Telbec/ - Loto-Québec est déçue que le syndicat des croupiers du Casino de Montréal entame une grève alors que tous les éléments nécessaires pour en arriver à une entente étaient accessibles, d'autant plus que les deux dernières années ont été difficiles pour les employés de casinos. Par ailleurs, les activités sont maintenues au Casino et la clientèle y est accueillie normalement.

Maintien des activités au Casino

Durant cette période, les opérations aux tables de jeu continuent. Ainsi, les jeux les plus populaires, comme le black jack, la roulette et le baccara, sont offerts, tandis que le salon de poker est quant à lui fermé. Toutes les autres activités, comme les restaurants, les spectacles ou les jeux de machine à sous, se déroulent normalement. Il est à noter que les autres établissements de Loto-Québec ne sont pas impactés.

Négociations en cours

Des pourparlers ont eu lieu selon des paramètres similaires - généreux et responsables - à ce qui a été accepté par les mêmes corps d'emploi affiliés au SCFP des autres casinos de Loto-Québec, dont les croupiers du Casino du Lac-Leamy.

Loto-Québec demeure soucieuse d'offrir des conditions de travail sécuritaires et optimales à ses employés. Toutefois, les croupiers du Casino de Montréal demandent 30 minutes de pause payée pour chaque heure travaillée. Ils passeraient donc plus de 30 % de leur quart de travail en pause payée, ce qui est hors-norme dans l'industrie et les autres casinos de la Société.

Loto-Québec offre de bonnes conditions de travail à ses croupiers, dont un salaire d'entrée qui se situe à plus de 20 % au-dessus du marché de référence. Par ailleurs, le taux horaire des croupiers peut doubler lorsque l'on prend en considération les primes offertes durant certains quarts et les pourboires recueillis.

Loto-Québec souhaite bien sûr poursuivre les négociations entreprises avec le syndicat des croupiers du Casino de Montréal afin d'en arriver à une entente négociée responsable. La Société demeure disponible pour la reprise des échanges avec le syndicat.

