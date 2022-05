HCL et UNLEASH s'associent pour développer des solutions pour assurer la conservation des écosystèmes aquatiques





HCL Group et UNLEASH, un programme mondial d'innovation axé sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, ont annoncé une collaboration d'un an pour mobiliser les jeunes et développer des solutions innovantes permettant de promouvoir la conservation des écosystèmes aquatiques. Ces solutions viseront à relever les défis allant de la Source (montagnes et glaciers) au Bassin (océans et mers) et à explorer leurs liens avec les écosystèmes terrestres.

La conservation de la nature et des océans joue un rôle crucial dans notre survie. Les écosystèmes terrestres et aquatiques nous fournissent de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène, de l'énergie et des médicaments. Ils régulent notre climat, assurent la pollinisation des cultures et réduisent l'impact des aléas naturels.

En dépit de l'importance vitale de ces écosystèmes de notre planète, nous assistons à une détérioration causée par l'homme de nos habitats naturels : en effet, l'activité humaine a déjà transformé près de 75 % de la surface terrestre de la Terre, la faune et la nature disposant d'un espace toujours plus restreint.1 De plus, la chaleur des océans atteint des niveaux record et chaque année, jusqu'à 12 millions de tonnes métriques de plastique se retrouvent dans l'océan, endommageant les écosystèmes du monde entier. Sans le maintien d'écosystèmes terrestres et aquatiques sains et riches en biodiversité, les progrès des ODD restants des Nations Unies sont menacés.

Pour relever ces défis, UNLEASH et HCL ont prévu de collaborer dans le cadre d'une année d'action animée par des jeunes. Plus précisément, le partenariat permettra aux jeunes de développer des solutions englobant l'ODD 14 (La vie aquatique marine) et l'ODD 15 (La vie terrestre), et d'explorer également les synergies avec d'autres ODD. Pendant leur parcours, les jeunes seront guidés par des experts de l'industrie et recevront un soutien pratique pour veiller à ce que les solutions proposées soient adaptées au contexte et réalisables dans la pratique.

HCL Group s'attaque sur le terrain à de véritables problèmes relatifs aux ODD, grâce à sa vaste présence dans le monde des affaires via HCL Technologies, HCL Infosystems et HCL Healthcare, et à ses organisations axées sur le développement social, notamment son entité philanthropique la Shiv Nadar Foundation, The Habitats Trust, et sa branche RSE, la HCL Foundation. Le Groupe, avec sa vaste expérience dans différents secteurs et sa charte de développement durable holistique et puissante, constitue le partenaire idéal pour UNLEASH, car il permet au programme de renforcer avec succès ses efforts d'innovation en matière d'ODD.

« Au coeur de HCL, il y a l'innovation, l'entrepreneuriat, l'humanité et une culture centrée sur les personnes, et il est important pour nous que nos progrès se reflètent dans la création d'un monde meilleur. Nos diverses entités ont déjà mené des projets importants pour aider à créer un impact positif pour les personnes et la planète. La collaboration de HCL avec UNLEASH, qui vise à apporter de l'innovation aux ODD, et plus particulièrement à travailler à la préservation de la nature et des océans, constitue une étape essentielle de nos efforts globaux en matière de développement durable », a déclaré Roshni Nadar Malhotra, PDG de HCL, président de HCL Technologies, administrateur de la Shiv Nadar Foundation et fondateur de The Habitats Trust.

Avec le soutien continu de HCL sur le thème « From Source to Sink » (de la source au bassin), les talents d'UNLEASH auront l'opportunité de travailler sur des défis localisés en rejoignant un UNLEASH Hack au niveau de l'université Shiv Nadar de Delhi NCR (qui fait partie de HCL Group). Plus tôt cette année, les talents d'UNLEASH ont participé à trois autres UNLEASH Hacks liés à ce même thème, explorant les défis qui connaissent les écosystèmes aquatiques de la Méditerranée, du Danube, d'Haïti et d'Hawaï, et définissant des solutions susceptibles d'avoir un impact local positif sur ces régions. Le partenariat aidera à déployer une solution existante encore en stade précoce dans le domaine de la biodiversité, grâce à la participation à un programme d'incubation, UNLEASH Plus. Des séances d'information thématiques seront organisées tout au long de l'année 2022, au cours desquelles les participants pourront trouver des sources d'inspiration et des formations clés sur les aspects fondamentaux du source to sink. Ces efforts tout au long de l'année aboutiront au Global Innovation Lab en Inde qui rassemblera plus de 1 000 jeunes talents pour participer à un processus d'innovation d'une semaine, et les aidera à développer des solutions pour les défis que rencontrent l'Inde et la planète dans le domaine de la conservation des écosystèmes aquatiques et terrestres. Les jeunes ayant développé les meilleures solutions du Laboratoire recevront des bourses afin de mettre ces solutions en oeuvre. Tout au long du partenariat, HCL permettra aux participants des différents programmes d'entrer en contact avec ses célèbres chefs d'entreprise, experts techniques, professeurs et universitaires de renommée mondiale pour servir de facilitateurs, de mentors et d'experts, et aider les participants à développer des solutions innovantes.

Grâce à ce partenariat, UNLEASH sera en mesure de plonger profondément dans les racines de l'ODD 14 et de l'ODD 15, et de vraiment établir une communauté d'acteurs du changement travaillant avec les défis de la nature.

« Le parcours de HCL dans l'innovation et le développement constitue une source d'inspiration pour l'ensemble de la communauté UNLEASH. Nous sommes très reconnaissants qu'ils aient choisi de travailler en partenariat avec nous sur une question importante telle que la conservation de l'eau de notre planète, afin de trouver des solutions dans le cadre de nos différents programmes qui se dérouleront tout au long de cette année », a déclaré Flemming Besenbacher, président d'UNLEASH.

À propos de HCL Group

Fondé en 1976 comme l'une des premières startups informatiques indiennes créées dans un garage, HCL est un pionnier de l'informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, notamment l'introduction de l'ordinateur à microprocesseur 8 bits en 1978, bien avant ses pairs mondiaux. Aujourd'hui, HCL Group est présent dans divers secteurs, notamment la technologie et la santé, et est constitué de trois sociétés : HCL Technologies, HCL Infosystems et HCL Healthcare. Le groupe génère des revenus annuels de plus de 11,5 milliards USD et compte plus de 209 000 employés opérant dans 52 pays.

Le groupe comprend également l'une des fondations philanthropiques les plus prolifiques d'Inde : la Shiv Nadar Foundation. Créée en 1994, la fondation s'est engagée à créer une société plus équitable et fondée sur le mérite en autonomisant les individus grâce à une éducation transformatrice. Au cours des 27 dernières années, elle a investi plus d'un milliard USD dans sept institutions et initiatives phares dans les domaines de l'éducation et de l'art. The Habitats Trust, autre fondation philanthropique de HCL Group, travaille spécifiquement à la protection des habitats naturels et de leurs espèces indigènes de flore et de faune. Créée en 2018, cette jeune fondation est à l'origine d'initiatives importantes qui contribueront à assurer un avenir positif aux espèces sauvages et à leurs habitats.

La HCL Foundation, la branche responsabilité sociale de l'entreprise de HCL, a mis en place des programmes et des initiatives phares pour contribuer aux ODD. Son travail aide à avoir un impact positif durable sur les personnes et la planète, grâce à des programmes durables axés sur le long terme, et à garantir un accès équitable, des opportunités et un développement holistique pour tous.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hcl.com

