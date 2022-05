Ouverture du premier bar sous-marin au monde pour marquer le lancement du gin Hendrick's Neptunia





Gin le plus inhabituel au monde, le gin Hendrick's a créé la surprise de manière inhabituelle lors de son lancement dans le NEPTUNIA PUBMARINE, le premier bar sous-marin au monde. Les participants ont apprécié un gin-tonic sous l'eau, sous les yeux étonnés des animaux de mer et des sirènes.

· Répondant au nom de « PUBMARINE », cette expérience immersive exclusive permet pour la première fois dans l'histoire de la marque de savourer d'un gin-tonic inhabituel, le gin Hendrick's.

· NEPTUNIA, le gin-tonic le plus récent en édition limitée de Hendrick's, est conçu à partir d'une combinaison de plantes rafraîchissantes provenant de la côte écossaise et incarne la magie impressionnante de la mer à l'intérieur d'une bouteille.

· Hendrick's s'est associé au Seagrass Project, un organisme de bienfaisance voué à la conservation des écosystèmes marins et à la collecte de fonds pour soutenir la biodiversité marine.

MADRID, 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- Neptunia Pubmarine, un bar sous-marin. PUBMARINE est né de la singularité inhabituelle qui caractérise la distillerie écossaise Hendrick's et des légendes de l'océan qui inspirent Neptunia, son nouveau gin. Le 18 mai, sur le bar conçu dans un style victorien des plus purs, la nouvelle édition limitée de Hendrick's, Neptunia, était à l'honneur : elle a été présentée immergée dans l'un des principaux aquariums de Madrid.

Les participants intrépides qui ont osé descendre dans les profondeurs de la mer et s'asseoir à ce bar inhabituel installé sur le sable du fond de l'océan ont eu l'occasion de goûter un cocktail sous-marin grâce à la dernière génération de réservoirs de plongée spécialement conçus à cet effet. Lors de la dégustation, l'atmosphère est marquée par l'environnement aquatique et la présence de toutes sortes d'espèces marines : requins, raies « à nez de vache », masques de tortues et même sirènes mythologiques...

Bref, il s'agit d'une expérience totalement immersive et inédite, jumelée au Hendrick's NEPTUNIA. Lors de cet événement, les participants ont pu se délecter de la dernière grande création du cabinet des curiosités de Mme Lesley Gracie, le Hendrick's NEPTUNIA.

Le dernier-né de Hendrick's inspiré par la mer

Neptunia, la nouvelle édition limitée de Hendrick, est un mystérieux mélange de plantes rafraîchissantes de la côte écossaise qui parvient à exprimer la magie de la mer sous forme liquide, créant une expérience sensorielle riche et évocatrice, mise en bouteille sous la forme d'un gin.

Engagement dans le Seagrass Project

Avec le lancement de NEPTUNIA, Hendrick's recueillera des fonds pour soutenir les écosystèmes marins, l'un des groupes d'organismes vivant dans le milieu marin les moins connus, mais les plus importants. Les fonds recueillis grâce aux ventes de NEPTUNIA seront reversés au Seagrass Project et couvriront les coûts qui permettront à l'organisme de bienfaisance d'étendre durablement ses activités pour restaurer et protéger la biodiversité marine à l'échelle mondiale.

