Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 20 mai 2022

Vendredi 20/05/2022 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 65 millions $ LottoMax MAIN Draw 05, 06, 20, 29, 42, 44 & 47 No comp. 14 MAXMILLION: 01, 17, 18, 20, 44, 47 & 4902, 04, 15, 19, 28, 42 & 4802, 05, 08, 19, 21, 31 & 3503, 08, 09, 21, 29, 34 & 4004,...

Le Collège Air Richelieu, une des plus importantes écoles de pilotage au Canada, a le plaisir d'annoncer une toute nouvelle passerelle pour ses instructeurs et finissants avec la compagnie aérienne Pascan aviation. Avec 185 employés à travers son...

Les travailleurs de GardaWorld à l'aéroport de Calgary ont voté massivement pour rejoindre le plus grand syndicat du secteur privé du Canada, tard jeudi soir....