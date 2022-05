Proscenic lance sa campagne sur Indiegogo pour le nouvel aspirateur sans fil de débris secs et humides WashVac F20





SHENZHEN, Chine, 20 mai 2022 /CNW/ - Proscenic, une marque mondiale d'appareils ménagers, a lancé le 20 mai sa dernière campagne de financement participatif Indiegogo pour l'aspirateur sans fil de débris secs et humides WashVac F20 3 en 1.

En avez-vous assez de gérer des dégâts humides comme des traces de pas boueuses ou de la nourriture renversée ? S'appuyant sur les commentaires des clients, l'équipe Proscenic a constaté que les produits actuellement offerts sur le marché ne permettent pas de résoudre complètement le problème. Reconnaissant que les clients ont besoin d'un outil de nettoyage qui combine l'efficacité du nettoyage et une expérience conviviale, Proscenic a mis au point le WashVac F20.

« Nous savons que la propreté et l'hygiène sont des besoins essentiels pour le consommateur d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sommes fixé comme objectif de continuer à améliorer les fonctions de base de notre produit, a déclaré Miles Jiang, vice-président de Proscenic. Le WashVac F20 change la donne en offrant une nouvelle méthode de nettoyage intelligente qui intègre le balayage, le nettoyage des planchers à la vadrouille et le lavage en une seule étape, ce qui simplifie le nettoyage des planchers. »

Qualité de nettoyage supérieure

Le WashVac F20 offre une qualité de nettoyage supérieure. L'appareil fait office de balai, d'aspirateur et de vadrouille, avec une puissance d'aspiration de 15 kpa, s'attaquant sans effort à la saleté des planchers en carrelage, en stratifié et en marbre et des parquets. De plus, le F20 peut nettoyer la maison d'un seul coup. Il dispose de grands réservoirs d'eau et d'une puissante batterie offrant une autonomie de 45 minutes, ce qui lui permet de nettoyer toute la maison d'un seul coup sans devoir recharger la batterie. De plus, le modèle F20 est doté d'un rebord étroit, ce qui permet d'atteindre les bordures et les coins.

Axé sur la commodité et l'intelligence

La commodité et l'intelligence sont également des aspects importants du WashVac F20. La fonction d'autonettoyage assure un nettoyage en profondeur de la brosse. Après chaque utilisation, placez l'appareil sur la station de recharge et appuyez sur le bouton d'autonettoyage pour nettoyer la brosse en profondeur. De plus, l'appareil F20 est doté d'un capteur infrarouge intelligent qui détecte la saleté et permet de régler la puissance d'aspiration et le volume d'eau de façon optimale.

Le WashVac F20 sera offert par l'entremise de la campagne de sociofinancement sur Indiegogo à partir du 20 mai. Inscrivez-vous pour obtenir un rabais de 100 $ pour les inscriptions de première heure, et visitez le https://bit.ly/3Jv6MHP

À propos de Proscenic

Fondée en 2013, Proscenic est l'une des figures emblématiques mondiales émergentes dynamiques qui innovent sans relâche dans le domaine des appareils domestiques intelligents. Au fil des ans, les appareils ménagers Proscenic ont grandement contribué à réduire de façon importante la charge de travail de la vie quotidienne.

