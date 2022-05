Lancement de Periodic Table of Food Initiative dans le but de révolutionner la santé humaine et planétaire





Un effort mondial pour normaliser l'analyse alimentaire aidera à mieux comprendre l'impact sur la santé humaine, l'agriculture et la nutrition.

GENÈVE, 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- La technologie qui a cartographié le code génétique humain a mené à des percées majeures dans la compréhension, le diagnostic et même le traitement des maladies. Désormais, le Periodic Table of Food Initiative (PTFI) utilise une approche similaire pour approfondir les connaissances sur la composition des aliments. L'initiative, soutenue par la Fondation Rockefeller et son organisme public de bienfaisance RF Catalytic Capital Inc., la Fondation pour la recherche sur l'alimentation et l'agriculture et la Fondation Seerave , et facilitée par l' American Heart Association ® et l' Alliance of Bioversity and CIAT (Centre international d'agriculture tropicale), est officiellement lancée dans le cadre d'un événement lors de l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève.

Des aliments durables et diversifiés qui complètent les besoins individuels peuvent aider à prévenir la malnutrition. Cependant, notre compréhension scientifique des aliments qui nous nourrissent est encore rudimentaire. Tout au plus, 150 des composants biochimiques des aliments sont mesurés et suivis dans des bases de données conventionnelles, ce qui ne représente qu'une infime fraction des dizaines de milliers de composants biochimiques dans les aliments. Le PTFI caractérisera et quantifiera ces composantes dans les aliments afin de catalyser des percées majeures dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture.

La nécessité d'améliorer le système alimentaire est pressante, car une mauvaise nutrition alourdit le fardeau mondial des maladies et perpétue la mauvaise santé et les cycles de pauvreté1. De plus, les pratiques agricoles non durables, les émissions de gaz à effet de serre d'origine alimentaire, les perturbations du marché, la distribution et le gaspillage alimentaires, ainsi qu'une population croissante dégrade la base de ressources naturelles qui soutient la nutrition et la sécurité alimentaire2.

« La sécurité alimentaire et nutritionnelle est au centre de nombreux défis mondiaux urgents, mais beaucoup reste inconnu sur ce qu'il y a dans notre alimentation et comment cela affecte la santé des personnes et de la planète », a déclaré Selena Ahmed, directrice mondiale de Periodic Table of Food Initiative. « La première étape consiste à normaliser non seulement la façon dont les scientifiques recueillent des données sur la composition des aliments à l'échelle mondiale, mais aussi le type de données qu'ils recueillent. Ensuite, nous serons en mesure d'utiliser et de partager ces données pour alléger le fardeau mondial des maladies liées à l'alimentation tout en réduisant la pression sur l'environnement. »

L'Initiative se servira de la technologie pour aider à développer un système alimentaire qui utilise plus efficacement les ressources terrestres, améliore la nutrition et respecte la diversité des aliments consommés dans le monde entier, en rassemblant les efforts de collaboration mondiale entre les laboratoires gouvernementaux, universitaires et industriels pour élaborer des protocoles normalisés afin de mesurer et d'évaluer de manière exhaustive la composition des aliments.

En utilisant des pratiques scientifiques avancées en chimie analytique, en traitement des données, en bio-informatique et en apprentissage automatique, le PTFI dépassera les 300 à 400 aliments actuellement disponibles dans les bases de données sur la composition des aliments pour y inclure plus de 1 000 des aliments entiers les plus consommés au monde. Le projet va au-delà des nutriments couramment analysés pour inclure des mesures de produits chimiques bioactifs et des métadonnées, y compris la façon dont les aliments ont été cultivés, transformés et emballés pour permettre la découverte de modèles et de facteurs de composition des aliments. Grâce à ces analyses, le PTFI permettra à la communauté mondiale de développer des régimes alimentaires nourrissants, éventuellement avec des cultures locales ou sous-utilisées, afin d'améliorer la santé et le bien-être humains, de promouvoir la durabilité et d'offrir des opportunités économiques.

« En travaillant avec des laboratoires du monde entier pour normaliser ce que nous recherchons dans l'alimentation et comment, nous sommes en voie de bâtir un système alimentaire mondial plus nourrissant, régénératif et équitable », a déclaré John de la Parra, responsable du portefeuille alimentaire mondial à la Fondation Rockefeller. « La bibliothèque open source sur la composition des aliments que nous construisons peut avoir un impact sur les pratiques agricoles, les directives nutritionnelles, les soins de santé et la façon dont les aliments sont transformés. »

« Les cultures régionales et sous-utilisées ont le potentiel de transformer les régimes alimentaires et les économies, mais nous en savons encore trop peu sur leurs caractéristiques biochimiques pour les utiliser efficacement », a déclaré Lucyna Kurtyka, directrice principale du programme scientifique à la Fondation pour la recherche sur l'alimentation et l'agriculture. « L'Initiative transforme rapidement nos connaissances en matière d'alimentation et d'agriculture au profit des chercheurs, des producteurs, des consommateurs et de l'environnement. »

L'événement de lancement mondial du PTFI, Unlocking Food Composition to Revolutionize Food Systems for Human and Planetary Health (Libérer la composition alimentaire pour révolutionner les systèmes alimentaires pour la santé humaine et planétaire), aura lieu à l'Hôtel Intercontinental, à Genève, en Suisse, le dimanche 22 mai à 17 h 30, CET.

