Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David's Medical Center accueillera un symposium international virtuel sur les arythmies cardiaques complexes

AUSTIN, Texas, 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les 2 et 3 juin 2022, le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center accueillera son sixième symposium international sur les arythmies complexes, EPLive 2022.

EPLive est une rencontre éducative intensive de deux jours destinée aux électrophysiologistes cardiaques pratiquant en clinique, aux membres des diverses sociétés d'électrophysiologie et aux cardiologues généralistes qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, un trouble faisant en sorte que le coeur bat à un rythme irrégulier ou anormal. En direct du nouveau centre d'électrophysiologie de pointe du St. David's Medical Center, la conférence aura comme principal outil pédagogique des cas réels qui seront commentés par des experts.

« Nous sommes honorés d'accueillir notre première conférence en personne dans le nouveau centre d'électrophysiologie de classe mondiale, qui dispose de six laboratoires d'électrophysiologie équipés des dernières technologies », a déclaré Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif du TCAI et directeur du cours EPLive. « En partageant des cas réels, nous pouvons faire progresser plus efficacement les procédures et les technologies de traitement des arythmies complexes, améliorant ainsi les soins prodigués aux patients dans le monde entier. »

Les arythmies cardiaques sont causées par des problèmes au niveau du système électrique du coeur. De nombreuses arythmies cardiaques sont traitées au moyen de procédures d'ablation modernes, qui consistent à brûler, à geler ou à neutraliser les parties du muscle cardiaque où des impulsions électriques anormales déclenchent des battements cardiaques irréguliers. Le symposium EPLive vise à aider les participants à mieux comprendre les techniques utilisées pour traiter les arythmies auriculaires et ventriculaires, l'implantation de dispositifs complexes et l'extraction des dispositifs défectueux.

L'EPLive se compose de quatre sections : Ablation de la fibrillation auriculaire (FA), Ablation de la tachycardie ventriculaire (TV), Dispositifs et Nouvelles technologies. Les différentes sessions consisteront en une combinaison de cas diffusés en direct et enregistrés fournis par le TCAI et certains des plus grands centres du monde, dont : Arhythmia Center CardioInfantil Foundation (Colombie), Bengaluru (Inde), Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart & Vascular Institute (Texas), Methodist Hospital (Houston, Texas), Monzino Cardiology Center (Italie), Mt. Sinai Hospital (New York), Northwell Health (New York), Pacific Heart (Californie), Penn Heart and Vascular Center, UCLA, University of Arkansas Medical Center, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University et Westside Regional Medical Center (Floride).

Les cas comprendront des procédures comme l'ablation d'une FA et l'ablation d'une arythmie auriculaire post-FA, l'ablation d'une TV (endocardique et épicardique), l'utilisation de cathéters à ballonnet (cryo, Apama et laser), l'implantation d'appareils de thérapie de resynchronisation cardiaque, l'utilisation d'un cardioverteur-défibrillateur implantable sous-cutané, l'extraction d'un conducteur cardiaque et une veinoplastie. En outre, EPLive présentera de nouvelles technologies mises au point par les médecins du TCAI, notamment l'électroporation et la stimulation double chambre sans sonde.

La conférence se concentrera également sur divers objectifs, notamment :

Décrire et appliquer les techniques utilisées pour la cartographie et l'ablation des arythmies auriculaires.

Déterminer les processus permettant de réduire les complications et de favoriser les mesures de sécurité pour le patient pendant l'ablation de la fibrillation auriculaire.

Comprendre les plus récentes données probantes et lignes directrices en matière de prise en charge et de traitement de l'arythmie par l'utilisation des nouvelles technologies.

Adopter des approches exploitant le plus efficacement possible les nouvelles technologies présentées pour optimiser les résultats cliniques.

Recenser les processus qui pourraient bénéficier de l'intégration de nouvelles technologies et promouvoir des procédures moins dangereuses pour les patients.

Recenser les processus permettant de réduire les complications et de favoriser les mesures de sécurité pour le patient lors de l'extraction d'un conducteur cardiaque.

Outre les démonstrations du Dr Natale, les participants de l'EPLive pourront assister à des présentations de plusieurs médecins du TCAI, dont le codirecteur de cours Amin Al-Ahmad, M.D., ainsi que Shane Bailey, M.D. ; Mohamed Bassiouny, M.D. ; David Burkhardt, M.D. ; David Burkland, M.D. ; Robert Canby, M.D. ; Joseph Gallinghouse, M.D. ; Brian Greet, M.D. ; Eric M. Hoenicke, M.D. ; Rodney Horton, M.D. ; Patrick Hranitzky, M.D. ; Javier Sanchez, M.D. ; Kamala Tamirisa, M.D. ; Senthil Thambidorai, M.D. ; David Tschopp, M.D. ; et Jason Zagrodzky, M.D.

Les médecins recevront un maximum de 14 heures de crédittm de catégorie 1 de l'American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) lors de la conférence.

EPLive 2022 comprend également un programme spécial pour les étudiants, EP Finishing School, les 4 et 5 juin. Ce cours pratique en direct réunit tous les aspects majeurs d'un programme de formation d'étudiants - formation pratique, possibilités de recherche et matériel clinique - sur une seule plate-forme et donne aux étudiants diplômés l'occasion unique d'apprendre à résoudre des cas de figure cliniques. Les étudiants en électrophysiologie observeront jusqu'à 40 cas présentés par les plus grands experts mondiaux - avec des commentaires fondés sur les stratégies actuelles de prise en charge reposant sur des données probantes - et feront une présentation dans laquelle ils exposeront un cas et le défendront devant un groupe d'experts.

Le TCAI du St. David's Medical Center est l'un des plus grands centres médicaux du monde à se consacrer aux dernières avancées en matière de traitement des arythmies. Il est dirigé par le Dr Natale, qui est l'un des premiers à faire progresser le traitement de la FA, à mener de nombreux essais cliniques et à participer au développement de nouvelles technologies et procédures.

Pour en savoir plus, consultez le site EP-Live.com.

