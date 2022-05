Grundéns protège les pêcheurs des intempéries grâce à sa toute nouvelle collection de waders GORE-TEX®





La marque proposera une collection complète de waders couvrant de la tête aux pieds pour tous les pêcheurs au printemps 2023

POULSBO, Washington, 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- Grundéns , producteur des meilleurs vêtements et chaussures de pêche au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa collection innovante de waders, conçue avec GORE-TEX®, pour les vêtements les plus durablement imperméables, respirants et confortables du marché. La gamme sera disponible au printemps 2023 chez les détaillants Grundéns et sur Grundéns.com.

Que ce soit pour les guides professionnels qui passent plus de 300 jours sur l'eau, les pêcheurs de saumon et de truite arc-en-ciel, les fanatiques de la truite et les surfeurs qui recherchent l'équipement le plus durable, le plus performant et le plus efficace, la nouvelle collection de waders Grundéns atteint de nouveaux sommets. Conçus avec des tissus GORE-TEX® et un système d'accroche moderne, ces waders offrent aux pêcheurs une liberté de mouvement inégalée dans et hors de l'eau, tandis que les nouvelles bottes offrent des options Vibram® et de feutre.

« Avec près de 100 ans de savoir-faire dans la conception et la fabrication de produits qui protègent les pêcheurs dans les conditions les plus difficiles imaginables, combiné à des pêcheurs à la mouche très passionnés, nous offrons notre première collection de waders avec certaines des idées les plus innovantes en la matière », a déclaré Dave Mellon, PDG de Grundéns. « En partenariat avec GORE-TEX®, nous avons conçu nos cuissardes et nos bottes de wading pour qu'elles soient les produits les plus solides, les plus confortables et les plus fiables du marché. C'est le début d'une extension pluriannuelle qui intègre la pêche à la mouche dans notre gamme complète de produits de pêche, renforçant ainsi le positionnement de notre marque We Are Fishing. »

Les waders Grundéns sont fabriqués en GORE-TEX PRO® 4L et 3L pour offrir la protection la plus durable, imperméable, respirante et robuste contre les intempéries. La structure articulée des jambes élimine les coutures des zones d'usure critiques, les chaussons anatomiques sont fabriqués à partir de la technologie de rétention thermique en néoprène, et un système innovant de bretelles fusionnées et profilées assure un confort tout au long de la journée lors des lancers et des descentes. La poche doublée de polaire brossée et les grandes poches de rangement permettent aux pêcheurs de garder tous leurs objets essentiels à portée de main. Les options disponibles comprennent des waders à fermeture éclair pour les hommes, des cuissardes pour femmes et des cuissardes pour hommes.

Cette collection est complétée par une gamme complète de bottes pour hommes et femmes, disponibles en caoutchouc Vibram® et en feutre.

À PROPOS DE GRUNDÉNS :

Tout a commencé il y a près de 100 ans sur la côte ouest de la Suède, dans le petit village de pêcheurs de Grundsund, lorsque Carl A. Grundén a commencé à produire des peaux d'huile imperméables pour protéger les pêcheurs de la mer du Nord des conditions météorologiques hostiles qui accompagnaient souvent leur travail. Aujourd'hui, certaines choses ont changé, mais l'engagement de Grundén à fournir et à soutenir les pêcheurs commerciaux, les amateurs de pêche sportive et les pêcheurs à la ligne reste le même. La marque propose la gamme la plus polyvalente de vêtements d'extérieur, de protections solaires, de chaussures et d'accessoires pour la pêche. Guidée par le slogan « We Are Fishing », la marque opère dans le monde entier depuis Poulsbo, Washington et Boras, en Suède. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Grundéns.com

