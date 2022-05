La Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence débute le 22 mai!





Nos paramédics, répartiteurs médicaux d'urgence et préposés :

ESSENTIELS À LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN !

MONTRÉAL, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Du 22 au 28 mai se tiendra la Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence. L'expertise des 1100 paramédics et de tous les autres corps de métier oeuvrant dans la chaîne d'intervention préhospitalière d'urgence sera célébrée.

« Cette semaine, je souhaite souligner le dévouement de nos paramédics, nos répartiteur(trice)s médicaux d'urgence, ainsi que du personnel de soutien qui font un travail essentiel pour la population. OEuvrer dans le secteur préhospitalier, c'est un don de soi. Profitons de cette semaine pour reconnaître leur important apport?pour la société », déclare le président et directeur général, M. François Charpentier.

Deux années éprouvantes, une bienveillance constante

«?À pareille date l'an dernier, nous venions de vivre une année difficile en étant au front contre la pandémie. Nous ne pensions pas que la suivante serait aussi exigeante ! Malgré toutes ces épreuves, je suis fière de ce que nous avons accompli collectivement. Nous continuerons d'aider la population avec bienveillance, c'est notre priorité?numéro un », affirme Émilie Daoust, paramédic à la Corporation d'urgences-santé. «?Notre profession nous amène à entrer dans l'intimité des gens, nous voyons des choses que peu de gens verraient?! Il faut être respectueux, empathique et vouloir aider, toujours, sans jugement », poursuit la paramédic.

Enfin, les citoyens sont invités à remercier les paramédics qu'ils croisent pour leur travail et à leur faire parvenir leurs mots de reconnaissance pour des services reçus par l'entremise du site web de la Corporation.

François Charpentier et Émilie Daoust sont disponibles pour accorder des entrevues.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie plus de 1?700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

Facebook

Twitter

Linkedin

SOURCE Urgences-santé

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 18:55 et diffusé par :