Le CN annonce la nomination de la nouvelle présidente du Conseil d'administration et l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que la nouvelle présidente du Conseil d'administration et les candidats aux postes d'administrateurs proposés dans la Circulaire de sollicitation de procurations du 5 avril 2022 ont été élus administrateurs du CN. Les résultats détaillés du vote figurent ci-après.



Shauneen Bruder a été élue présidente du Conseil à l'unanimité par les administrateurs. Mme Bruder, était, jusqu'à son départ à la retraite le 31 octobre 2019, vice-présidente directrice, Exploitation de la Banque Royale du Canada (RBC) où elle était responsable des activités associées à tous les services aux particuliers et aux entreprises au Canada. Elle siège au Conseil du CN depuis 2017.

« Je suis honorée de devenir présidente du Conseil d'administration du CN. Je tiens à remercier Robert Pace pour le leadership dont il a fait preuve pendant de nombreuses années et je lui souhaite une très bonne retraite. Je suis également heureuse d'accueillir David Freeman, Robert Knight, et Susan C. Jones au sein du Conseil. Ces personnes possèdent une vaste expertise dans les domaines du transport, de l'exploitation et de la direction, ce qui constituera un atout tandis que le CN poursuit ses efforts pour devenir le chef de file incontesté des chemins de fer nord-américains. Le Conseil nouvellement élu et moi sommes impatients de travailler avec notre nouvelle présidente-directrice générale, Tracy Robinson.

Je veux également réitérer notre engagement à recruter un administrateur francophone et québécois. Nous avons l'intention de nommer le nouvel administrateur dans les prochains mois. Pour nous y aider, nous avons fait appel à une agence de recrutement montréalaise. Le CN prend ce processus très au sérieux, lequel sera rigoureux, de la plus haute intégrité et conforme à nos principes de gouvernance exemplaire. »

- Shauneen Bruder, présidente du Conseil d'administration du CN

Élection des administrateurs

Lors d'un vote au scrutin secret, les 11 candidats ci-dessous proposés par la direction ont été élus administrateurs du CN lors de l'élection des administrateurs tenue pendant l'assemblée annuelle des actionnaires du CN (« assemblée ») qui a eu lieu en ligne par diffusion Web le 20 mai 2022.

Candidats Votes pour (nombre) Votes pour (%) Abstentions (nombre) Abstentions (%) Shauneen Bruder 544 480 950 98,34 % 9 173 285 1,66 % Jo-ann dePass Olsovsky 552 824 951 99,85 % 829 409 0,15 % David Freeman 552 423 390 99,78 % 1 230 538 0,22 % Denise Gray 543 381 273 98,14 % 10 273 087 1,86 % Justin M. Howell 549 719 019 99,29 % 3 935 341 0,71 % Susan C. Jones 548 081 435 98,99 % 5 572 925 1,01 % Robert Knight 552 587 333 99,81 % 1 066 893 0,19 % L'honorable Kevin G. Lynch 523 729 949 94,60 % 29 924 411 5,40 % Margaret A. McKenzie 547 907 964 98,96 % 5 746 396 1,04 % Robert L. Phillips 527 223 659 95,23 % 26 430 701 4,77 % Tracy Robinson 552 839 626 99,85 % 814 734 0,15 %



Les notices biographiques de tous les administrateurs se trouvent à l'adresse suivante https://www.cn.ca/fr/investisseurs/depots-reglementaires/

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 20 mai 2022 seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Questions relatives à l'assemblée

Toutes les questions relatives à l'assemblée auxquelles il n'a pas été possible de répondre pendant l'assemblée en raison de contraintes de temps seront affichées en ligne de même que les réponses à l'adresse www.cn.ca/fr/investisseurs. Il sera possible de les consulter pendant une semaine après l'assemblée.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

