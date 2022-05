Résolu annonce la ratification de la convention collective couvrant sept usines de pâte et papier au Canada





MONTRÉAL, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui la ratification d'une convention collective pour une période de quatre ans par les membres du syndicat Unifor à sept de ses usines de pâte et papier au Canada, suite à une entente de principe conclue le 15 mai 2022.

« Nous nous réjouissons du résultat du vote qui souligne la collaboration et les efforts investis par les deux parties au cours des dernières années, afin de relever les défis auxquels nous faisons face et assurer la compétitivité de la Société, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Forts de l'appui de nos employés, nous poursuivons la réalisation de notre vision, celle d'être une entreprise de fabrication exemplaire qui souscrit aux valeurs d'entreprise les plus élevées, qui démontre le plus grand respect pour le développement durable et qui se distingue par sa volonté d'être au service de nos gens et des collectivités. »

Les conventions collectives couvrent environ 700 employés horaires représentés par Unifor oeuvrant dans les usines de pâte et papier de Résolu. Au Québec, elle touche les installations de Dolbeau, Kénogami, Saint-Félicien, Gatineau, Amos et Baie-Comeau, ces deux dernières étant actuellement en arrêt pour une période indéterminée. L'entente couvre également l'usine de Thunder Bay, en Ontario. Les sept usines représentent environ 50 % de la capacité de production totale des secteurs de pâte et papier de la Société.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de 60 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous sa gestion sont certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu sont négociées sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.resolutefp.com .

