IDE Water Technologies remporte le Prix Global Water Award, pour la catégorie entreprise de dessalement de l'année 2022





IDE Water Technologies, une société mondiale pionnière dans le domaine de solutions de dessalement et de traitement de l'eau, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le Prix Global Water Award, pour la catégorie de l'entreprise de dessalement de l'année 2022, décerné par Global Water Intelligence (GWI). IDE a été sélectionnée parmi un solide groupe de concurrents pour ses innovations de pointe dans le domaine de la technologie de l'eau et des solutions de dessalement.

Annoncés lors du Global Water Summit 2022 à Madrid, en Espagne, les prix récompensent les plus grands exploits de l'industrie réalisés au cours de l'année précédente et les organisations qui font avancer l'industrie grâce à des innovations dans les domaines de l'eau, des eaux usées et du dessalement. Les candidats sont jugés pour leur capacité à améliorer les performances opérationnelles, l'adoption de la technologie et les modèles financiers durables, et sont élus par les abonnés au magazine GWI, GWI WaterData et Water Desalination Report.

"Nous sommes ravis d'être nommés Entreprise de Dessalement de l'année 2022 par Global Water Intelligence", a déclaré Alon Tavor, PDG d'IDE Water Technologies. "Chez IDE, nous sommes évidemment passionnés pour fournir des solutions de traitement et de dessalement de l'eau de pointe à nos clients, petits et grands, à travers le monde. C'est un véritable honneur d'être récompensé pour nos solutions innovantes par une organisation réputée au sein de notre industrie - notre mission consiste à repousser les limites du traitement de l'eau pour assurer un accès à l'eau de haute qualité pour tous".

IDE est un leader de l'industrie et un fournisseur mondial de solutions de dessalement et de traitement de l'eau, dont certains de ses plus grands projets de dessalement sont en cours d'exécution sur quatre continents. Ces projets massifs, lorsqu'ils sont opérationnels, ajoutent environ 1 million de m3/jour à la capacité journalière actuellement fournie par IDE. La société continue d'investir des efforts considérables dans le développement de procédés révolutionnaires et de technologies de traitement de l'eau pour réduire le prix du dessalement de l'eau de mer et maximiser les capacités de réutilisation des eaux usées industrielles et municipales.

Pour de plus amples informations sur la technologie de dessalement d'IDE Water Technologies et d'autres solutions complètes dans le domaine de l'eau, veuillez consulter le lien suivant : https://www.ide-tech.com.

À propos IDE Water Technologies

Leader mondial en matière de solutions de dessalement et de traitement de l'eau, IDE est spécialisée dans le développement, l'ingénierie, la construction et l'exploitation de certaines des installations de dessalement thermique et membranaire et des usines de traitement des eaux industrielles les plus grandes et les plus avancées au monde. IDE s'associe à un large éventail de clients - municipalités, sociétés de pétrole et de gaz, mines, raffineries et centrales électriques - sur tous les aspects des projets d'eau et fournit environ 3 millions de m3/jour d'eau de haute qualité dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.ide-tech.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 17:10 et diffusé par :