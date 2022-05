Industries Lassonde inc. annonce l'élection d'administrateurs





ROUGEMONT, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 25 mars 2022, à l'exception de Madame Geneviève Fortier qui, tel qu'annoncé le 13 mai 2022, a avisé la Société qu'elle ne pourrait présenter sa candidature en raison de sa nomination à titre de présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec, ont été élus administrateurs de Lassonde. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs tenu lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui à Boucherville, et présentée également sous forme virtuelle, se trouvent ci-dessous.

Candidats EN FAVEUR ABSTENTIONS Chantal Bélanger 39 261 854 99,83% 68 302 0,17% Denis Boudreault 38 790 670 98,63% 539 486 1,37% Paul Bouthillier 39 276 179 99,86% 53 977 0,14% Nathalie Lassonde 38 725 165 98,46% 604 991 1,54% Pierre-Paul Lassonde 39 037 422 99,26% 292 734 0,74% Pierre Lessard 39 322 588 99,98% 7 568 0,02% Michel Simard 38 896 354 98,90% 433 802 1,10%

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et est une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés tels que des soupes et des sauces pour pâtes, principalement de marque privée, ainsi que des bouillons et sauces à fondue de marque Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com .

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

SOURCE Industries Lassonde inc.

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 16:20 et diffusé par :