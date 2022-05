Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 20 mai 2022





OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW/ -

La pandémie de la COVID?19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail en ligne Espace mieux-être Canada (EMC) offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. L'application Mieux-être, qui sert de complément gratuit au portail en ligne EMC, constitue un moyen supplémentaire pour les Canadiens d'obtenir des ressources en ligne liées à la santé mentale et à la consommation de substances, et d'évaluer, puis de faire le suivi des aspects de leur bien-être mental.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue de surveiller les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 pour rapidement déceler, comprendre et communiquer les nouveaux sujets de préoccupation. Voici un bref résumé des dernières tendances à l'échelle du pays.

L'ASPC publie les rapports suivants, qui contiennent d'autres données et analyses sur la COVID-19 :

Bien que le virus SRAS-CoV-2 circule encore au pays, les indicateurs d'activité de la maladie montrent toujours des signes de diminution de la transmission dans la plupart des régions. À l'échelle nationale, le taux de positivité des tests de laboratoire au cours de la dernière période de 7 jours (du 11 au 17 mai 2022) a diminué pour s'établir à 11 %. De même, les signaux dans les eaux usées montrent l'atteinte d'un plateau ou une diminution continue de l'activité dans de nombreuses régions; il existe, toutefois, une grande variabilité d'un site d'échantillonnage à l'autre à l'échelle du pays.

À l'heure actuelle, les taux d'hospitalisation demeurent élevés et variables, mais il y a des signes que les tendances relatives aux cas graves sont aussi baissières. Néanmoins, la résurgence de la COVID-19 pendant plusieurs semaines, qui a notamment entraîné une maladie largement répandue et de l'absentéisme chez les travailleurs de la santé, a fait en sorte que les répercussions sur le système de santé perdurent. Il demeure essentiel de maintenir un faible taux d'infection pour protéger les populations vulnérables, de réduire les conséquences graves et d'atténuer l'impact global sur le système de santé.

Comme nous nous attendons à ce que le SRAS-CoV-2 évolue constamment, nous surveillons de près la situation au pays et à l'étranger et nous nous préparons à l'apparition de nouveaux variants, y compris d'éventuels variants recombinants qui peuvent résulter du mélange génétique lors d'une co-infection avec deux variants. À l'heure actuelle, la sous-lignée BA.2 du variant Omicron demeure prédominante parmi les variants séquencés au Canada. En raison du fait que le variant Omicron a tendance à échapper aux mécanismes immunitaires, deux doses de vaccin contre la COVID-19 protègent moins bien contre ce variant-ci que contre les précédents. Heureusement, les données probantes montrent que les doses de rappel peuvent aider à augmenter les taux d'anticorps qui diminuent au fil du temps, après l'administration de la deuxième dose. Bien que l'efficacité du vaccin contre l'infection décroisse avec le temps, selon les données probantes, deux doses d'un vaccin à ARNm maintiennent généralement une bonne efficacité contre les conséquences graves de la maladie, quel que soit le variant, et une dose de rappel fait passer l'efficacité du vaccin contre de telles conséquences à plus de 90 %. Par conséquent, les autorités sanitaires continuent de recommander fortement une vaccination à jour contre la COVID-19 pour toutes les personnes admissibles, y compris celles qui pourraient avoir été infectées par la COVID-19 .

À l'heure actuelle, plus de 5,0 millions de Canadiens admissibles doivent recevoir une ou plusieurs doses pour compléter leur série primaire et beaucoup d'autres sont admissibles à une ou des doses de rappel visant à renforcer leur protection contre l'infection, qui pourrait avoir diminué depuis la deuxième dose, et à leur procurer une protection encore meilleure contre la maladie grave causée par Omicron. En particulier, il est très important de recevoir une dose de rappel si vous y êtes admissible, et surtout pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, car le risque de maladie grave augmente avec l'âge. En date du 19 mai, plus de 18,6 millions de troisièmes doses et en date du 8 mai, plus de 2 millions de quatrièmes doses ont été administrées. Selon les données nationales en date du 8 mai 2022, plus de 85 % des personnes âgées de 70 ans et plus et de 62 % à 76 % des personnes âgées de 50 à 69 ans ont reçu au moins une dose supplémentaire.

Pendant la phase de transition de la pandémie et tandis que nous continuons d'aller de l'avant, notre plus grand atout est de ne pas relâcher notre vigilance pendant que nous consolidons notre capacité de pointe pour les interventions futures, et ce, sans oublier les habitudes de protection individuelle que nous avons apprises. Individuellement, le meilleur moyen de rester prêt est de garder à jour vos vaccins contre la COVID-19 , et notamment de recevoir les doses de rappel recommandées. Parallèlement, les conseils de santé publique adaptés à l'épidémiologie et aux circonstances locales peuvent vous aider à évaluer vos risques individuels et familiaux , et l'utilisation de mesures de protection individuelle réduit votre risque d'être exposé au virus et de le transmettre. En particulier, le port d'un masque bien conçu et bien ajusté , l' évitement des endroits bondés , et l' optimisation de la ventilation intérieure constituent des couches de protection qui peuvent réduire le niveau de risque, peu importe le contexte.

Nous pouvons également rester en meilleure santé en mettant à jour nos vaccins recommandés ainsi que les vaccins de routine pour les enfants et les adultes . Pour obtenir de plus amples renseignements sur la vaccination dans votre région, communiquez avec votre autorité locale de santé publique , votre fournisseur de soins de santé ou toute autre source fiable et crédible de renseignements, tels que Immunisation.ca et Canada.ca , qui offrent de l'information pour permettre aux Canadiens de comprendre les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19 .

Les Canadiens et les Canadiens qui souhaitent en faire plus peuvent diffuser des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités . Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples r enseignements et ressources sur la COVID-19 ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19 .

