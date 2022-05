Un investissement du gouvernement du Canada à l'appui de l'innovation au Yukon





CanNor investit près de 128 000 $ pour promouvoir les médias numériques interactifs, les abris de communication modulaires et un programme d'accélération des entreprises d'intelligence artificielle

WHITEHORSE, Y, le 20 mai 2022 /CNW/ - L'innovation et l'adoption de technologies sont essentielles pour faire progresser notre économie. Les petites et moyennes entreprises, et les organisations qui les appuient, continuent d'innover et de transformer les opérations. Dans tous les territoires, par l'entremise de CanNor, le gouvernement du Canada investit pour encourager l'innovation et l'adoption de la technologie, tout en aidant les entreprises à démarrer, à prendre de l'expansion et à créer des emplois locaux et des possibilités pour les habitants du Nord.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit près de 128 000 $ en appui au secteur de l'innovation du Yukon, qui continue de se renforcer et de croître. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine canadienne de l'innovation, une occasion de célébrer, de reconnaître et de soutenir l'ingéniosité à l'échelle du pays.

Ce financement, assuré par CanNor, permet d'appuyer trois initiatives à Whitehorse. Bien que chaque projet ait un objectif différent, ils illustrent tous l'ingéniosité et la créativité dans leur secteur respectif. Les impacts de ces projets vont de la création d'abris de communication modulaires au soutien d'entreprises souhaitant adopter l'intelligence artificielle, en passant par la promotion de la santé physique et mentale, la réconciliation et l'inclusion.

L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir une croissance durable et diversifiée des secteurs économiques en mettant l'accent sur le renforcement de l'entrepreneuriat et l'innovation dans le Nord.

Citations

« La diversification et l'innovation sont les clés de la croissance économique dans le Nord et dans l'Arctique ainsi que dans l'ensemble du Canada. Notre gouvernement continuera à investir dans l'ingéniosité des Yukonnais pour créer de bons emplois, soutenir une croissance inclusive et renforcer la résilience pour les années à venir. Ces projets ont un impact et continueront d'inspirer l'innovation. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le Yukon regorge de penseurs créatifs et de personnes capables de résoudre des problèmes. Grâce à des avancées novatrices, à la technologie et à des partenariats solides, le Yukon continue à devenir plus fort et plus dynamique. L'investissement d'aujourd'hui permet de cultiver l'esprit d'entreprenariat dans le Nord et de faire émerger de nouvelles idées. Chacun de ces projets sera assurément une source d'emplois, de croissance et de dynamisme économique dans l'ensemble du territoire. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« La créativité et l'ingéniosité des Yukonnais ont aidé à trouver des solutions qui répondent aux besoins uniques de notre territoire et des communautés du Nord du Canada. Ces investissements permettront aux innovateurs, aux entrepreneurs et aux entreprises locales de prendre de l'expansion, de faire croître notre économie locale, en plus de faire progresser les initiatives de bien-être mental et physique, de réconciliation et d'inclusivité. Il me tarde de voir les retombées socio-économiques à long terme qui découleront de chaque projet. »

- Ranj Pillai, ministre du Développement économique du Yukon

« La possibilité de financement de CanNor nous permet, à Total North, de continuer à poursuivre notre objectif consistant à innover et à faire progresser notre produit (Compod) tandis que nous cherchons à passer de la vente locale à une distribution nationale. La possibilité d'acheter des matériaux pour créer d'autres itérations de Compod a été cruciale pour l'évolution du produit, et nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir eu cette possibilité ».

- Dan Johnson, président, Total North Communications

« La croissance de l'industrie technologique locale au Yukon est un élément important du mandat de Tech Yukon, et notre nouveau programme d'accélérateur d'entreprises North of AI a été conçu pour aider à atteindre cet objectif. Avec le soutien de CanNor, du ministère du développement économique du gouvernement du Yukon et de notre partenaire, Scale AI, nous avons été en mesure de mettre sur pied le programme North of AI, qui appuie les jeunes entreprises et les entrepreneurs locaux dans le domaine de la technologie, leur permettant ainsi de faire évoluer leurs idées vers la création d'entreprises florissantes. Ce programme est le premier du genre au Yukon et fait également partie de la supergrappe de l'IA du Canada. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre travail avec nos partenaires financiers, de lancer de futures entreprises technologiques en démarrage et des entrepreneurs locaux dans le domaine de la technologie. »

- Ziad Sahid, directeur général, Tech Yukon

« Le financement de CanNor a permis à Discovelo de renforcer et d'élargir à la fois notre offre de produits logiciels actifs et le coeur de notre entreprise en favorisant une intégration novatrice de la formation, du développement de partenariats et de la conception de produits. La conviction de l'organisme de financement quant à l'importance que nous accordons à la réconciliation avec les autochtones, à l'inclusion et à la diversité, ainsi qu'à la traduction de ces valeurs fondamentales et d'autres en actions et en produits qui augmentent notre potentiel de croissance a renforcé la confiance et inspiré toute notre équipe. Nous sommes reconnaissants du vote de confiance de CanNor envers notre vision de l'innovation dans l'espace où la santé, la forme physique et l'éducation se croisent avec ces valeurs clés. »

- Scott Keesey, président-directeur général, Discovelo Inc.

Faits en bref

CanNor investit près de 128 000 $ en appui à trois projets technologiques novateurs à Whitehorse .

. Ces projets sont : Total Shelters , North of AI ? Business and Learning Accelerator, et Content and Market Expansion for Gamified Active Learning.

, et Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 15:00 et diffusé par :