Arasan annonce sa 2ème génération d'IP CAN

Arasan, l'un des principaux fournisseurs de blocs de propriété intellectuelle (IP) en semi-conducteurs pour tout ce qui est mobile, notamment les automobiles, annonce sa 2ème génération d'IP CAN

SAN JOSE, Calif., 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Arasan annonce la disponibilité immédiate de sa 2ème génération d'IP CAN pour les spécifications CAN 2.0 et CAN FD. Les régulateurs ont été réarchitecturés et mis à niveau afin de réduire la consommation d'énergie et la taille, ce qui les rend adaptés aux applications FPGA en plus du marché principal des IP ASIC d'Arasan. Bien que les automobiles n'aient pas d'exigences strictes en matière de consommation d'énergie comme les téléphones portables, les techniques d'économie d'énergie d'Arasan mises en oeuvre sur ces régulateurs permettent d'économiser l'énergie de la batterie, dont dépendent également les automobiles. L'utilisation de FPGA est très répandue dans les secteurs automobile et industriel. L'optimisation de la surface est donc un autre critère qui a été fixé pour ces régulateurs de nouvelle génération.

Le coeur du régulateur IP CAN de 2ème génération d'Arasan assure la communication série conformément aux spécifications CAN2.0 et CAN FD. Il prend en charge les protocoles CAN 2.0A et CAN 2.0B, TT-CAN, CAN-FD (ISO 11898-1.2015, ainsi que les spécifications ISO et non-ISO Bosch antérieures). Il est entièrement programmable jusqu'à 1 Mbps pour CAN 2.0 et de multiples dispositifs. Notre IP CAN de 2ème génération est conçu pour augmenter la fiabilité, le rapport d'erreur plus rapide, dispose d'une unité de gestion d'erreur avancée, prévient la perte de données pendant la transmission et empêche les collisions de messages.

Les cartes des régulateurs IP CAN de 2ème génération d'Arasan peuvent être facilement intégrés au processeur hôte en utilisant les interfaces standard AMBA AHB/AXI. L'architecture hautement configurable de la carte de notre régulateur gère des interruptions, des données et des vitesses de transmission programmables, des filtres d'acceptation et des schémas de mise en mémoire tampon flexibles, ce qui lui permet de s'adapter aux besoins spécifiques de l'application.

L'architecture et la conception de l'IP CAN de 2ème génération d'Arasan sont entièrement réalisées par l'équipe interne d'Arasan, avec le soutien technique direct des concepteurs. De plus, la propriété intellectuelle (IP) a été conçue aux États-Unis, ce qui permet de réaliser des projets nécessitant une autorisation de sécurité américaine pour le personnel de maintenance. Les secteurs de la défense et de l'aérospatiale, ainsi que l'automobile, constituent un marché cible important pour l'IP CAN tolérante aux erreurs d'Arasan.

L'IP CAN d'Arasan a satisfait aux exigences de conformité de plusieurs licenciés et aux exigences ASIL.

À propos d'Arasan

Arasan est à la pointe de cette évolution du « Mobile » avec son IP basé sur des standards au coeur des SoC Mobiles. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et les logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblant les SoC mobiles, les automobiles, les drones et l'IoT. Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'association MIPI depuis 2005 pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile, a livré plus d'un milliard de puces avec notre IP MIPI.

