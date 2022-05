mParticle démocratise l'accès à son produit d'infrastructure de données clients de qualité entreprise





Les nouvelles options visent à fournir la meilleure infrastructure de données clients aux équipes et aux entreprises de toutes tailles afin de les aider à améliorer la rétention des clients et à accélérer efficacement la croissance.

NEW YORK, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- mParticle, le leader de l'infrastructure de données clients, a annoncé aujourd'hui qu'il rendrait son produit d'entreprise disponible via deux options supplémentaires, dont un essai gratuit, ainsi qu'une offre de niveaux de croissance pour les entreprises axées sur la croissance. Les nouveaux programmes visent à aider les équipes à maintenir la confiance dans les données et à faire évoluer efficacement leurs ressources de données propriétaires dans un contexte de demandes internes et externes en constante évolution dans les domaines des affaires, de l'économie et de la réglementation.

Compte tenu de l'incertitude économique actuelle et de l'effet d'entraînement continu à la suite des changements survenus dans le paysage des identités depuis iOS 14, les équipes des entreprises de toutes tailles doivent en faire plus avec moins tout en optimisant l'expérience et la rétention des clients. Cela commence par l'établissement d'une solide base de données propriétaires afin de maximiser l'efficacité à grande échelle et de faciliter l'opérationnalisation des données clients de haute qualité pour des expériences client personnalisées.

« La volatilité économique apporte toujours une fuite de valeur, où la survie de l'entreprise repose sur la capacité à innover rapidement pour le client », a déclaré Karen Gallantry, directrice des recettes de mParticle. « La possibilité d'améliorer la qualité, la gouvernance et la connectivité des données est de nature universelle et devient de plus en plus essentielle dans les missions quotidiennes. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux équipes de toutes tailles les capacités utilisées par certaines des plus grandes et des meilleures marques au monde. »

Les deux options d'intégration sont offertes à compter d'aujourd'hui et comprennent ce qui suit :

Fonctionnalités de collecte d'événements natifs sur le plus large ensemble de plateformes Web, mobiles, OTT et de salon connecté.

Outils intégrés de qualité des données et gestion des schémas

Résolution d'identité sophistiquée et configurable

Gouvernance des données et contrôles de la confidentialité pour protéger la vie privée des consommateurs

Accès en temps réel à un écosystème partenaire de plus de 300 API partenaires

Des fonctionnalités de plateforme supplémentaires telles que Audiences, Journeys (Trajets) et plus sont disponibles avec la configuration premium.

Pour en savoir plus ou pour commencer un essai gratuit, visitez le site Web de mParticle à l'adresse www.mparticle.com.

À propos de mParticle

mParticle facilite la gestion holistique des données clients tout au long du cycle de vie des produits et des clients. Des équipes d'entreprises telles que NBCUniversal, JetBlue, Venmo, Spotify et Airbnb utilisent mParticle pour offrir des expériences client exceptionnelles et accélérer la croissance en résolvant les problèmes fondamentaux qui entravent le succès à grande échelle. mParticle a annoncé une collecte de fonds de 150 millions de dollars en octobre 2021, menée par Permira, à la suite d'une forte croissance et d'innovations importantes en matière de produits.

Fondée en 2013, mParticle a son siège social à New York et compte des employés dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site http://mparticle.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1471487/mParticle_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 13:04 et diffusé par :