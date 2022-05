B2Broker annonce le lancement d'un tarif annuel pour ses produits B2Core, MarksMan et B2Trader





B2Broker a le plaisir d'annoncer qu'il propose désormais une option de paiement annuel pour ses trois principaux produits: MarksMan, B2Core et B2Trader. Grâce à ce nouveau plan, les clients bénéficieront d'un rabais et d'une approche plus simple pour planifier leur budget. Ce changement permettra également à B2Broker de rationaliser ses finances et d'améliorer sa trésorerie. Le plan annuel est applicable immédiatement aux trois produits.

MarksMan

Que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez dans l'univers des actifs numériques, MarksMan est la solution idéale: liquidités au comptant ou avec contrat à terme perpétuel et accès facile aux pools de liquidité sur les principaux marchés d'échanges crypto, MarksMan propose tout ce dont vous avez besoin. Avec un forfait de base à seulement 5 000 USD par an (soit une économie de 1 000 USD) et un forfait élargi à seulement 15 000 USD par an (soit une économie de 3 000 USD), c'est le moment idéal pour tester le produit. Et si vous souhaitez une alternative plus puissante, un package Entreprise sera disponible sous peu. Agrégation, couverture, cartographie des symboles, instruments synthétiques, paramètres de risque, toutes ces fonctions et d'autres encore sont disponibles dans MarksMan. Alors, pourquoi ne pas étudier l'option MarksMan dès maintenant pour en savoir plus à ce sujet? Vous ne serez pas déçu!

B2Core

B2Core est une solution d'avant-garde pour la gestion d'entreprise qui offre aux courtiers et aux marchés d'échanges un moyen simple de gérer les clients, les administrateurs et les partenaires IB (courtiers remisiers). Grâce à son nouveau plan de paiement annuel, B2Core n'a jamais été aussi abordable. Le forfait de base est offert à seulement 6 000 USD par an, tandis que le forfait élargi coûte 15 000 USD par an. Ces tarifs représentent des économies importantes par rapport aux plans tarifaires précédents (1 200 USD d'économies pour le forfait de base et 3 000 USD pour la version élargie). Et si vous recherchez une solution encore plus complète que le forfait élargi, nous sommes en train d'élaborer un package Entreprise d'un an: ne manquez pas l'annonce de son lancement! Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment B2Core peut vous aider à développer votre entreprise.

B2Trader

Vous avez besoin d'un moteur de mise en correspondance fiable, efficace et rapide pour vos échanges numériques? Ne cherchez plus: optez pour B2Trader, le moteur de base conçu pour faire correspondre rapidement et en douceur les ordres acheteurs et les ordres vendeurs et vous permettre d'exécuter des transactions en toute confiance. De plus, grâce à notre nouvelle grille tarifaire vous allez faire des économies considérables. Le forfait de base n'est plus que de 15 000 USD par an, soit une économie de 3 000 USD. Et le forfait élargi ne coûte que 25 000 USD, soit une économie de 5 000 USD. Un package Entreprise est en préparation et sera également disponible sous peu. B2Trader est le moteur le plus fiable, le plus efficace et le plus puissant pour tout échange. Pourquoi attendre plus longtemps? Commencez à utiliser B2Trader dès maintenant!

Pour conclure

L'équipe de B2Broker est ravie d'offrir un plan de paiement annuel à ses clients! Nous sommes convaincus que ce changement s'avérera avantageux tant pour nos clients que pour notre entreprise. B2Broker s'efforce constamment de proposer ce qu'il y a de mieux sur le marché et tient à ce que ses produits soient aussi abordables que possible. Alors profitez dès aujourd'hui des nouveaux tarifs annuels!

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 12:50 et diffusé par :