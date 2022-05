Le ministre Vandal crée un buzz grâce à un soutien fédéral destiné aux emplois et à la croissance au Manitoba





Un financement fédéral de 2,2 millions de dollars par l'intermédiaire de PrairiesCan permettra de soutenir l'agriculture et de créer des emplois au sein de la Manitoba Cooperative Honey Producers Limited.

WINNIPEG, MB, le 20 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, pour célébrer la Journée mondiale des abeilles, l'honorable Daniel Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital, ministre de PrairiesCan, a annoncé un investissement de 2 240 000 $ pour l'expansion et la modernisation des activités de la Manitoba Cooperative Honey Producers Limited afin de soutenir les apiculteurs du Manitoba et de la Saskatchewan.

Grâce à cet investissement remboursable, la Manitoba Cooperative Honey Producers achètera de nouveaux équipements de traitement et d'emballage du miel, et entreprendra des activités de développement des marchés afin d'accroître les ventes au Canada, aux États-Unis et en Asie, créant ainsi de nouveaux emplois dans les secteurs très importants de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les Prairies.

Il s'agit d'un autre exemple de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir la création d'emplois régionaux dans le secteur de l'agriculture qui positionne les économies locales pour une croissance à long terme.

Citations

« Notre gouvernement s'efforce d'aider le secteur agroalimentaire et l'agriculture à valeur ajoutée à prospérer et à être compétitifs sur le marché mondial. Cet investissement dans la Manitoba Cooperative Honey Producers Limited créera des emplois dans les Prairies, procurera aux apiculteurs membres du Manitoba et de la Saskatchewan un revenu plus stable et augmentera la production du marché ici au Canada et à l'étranger. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Le miel emballé ici, dans notre usine de transformation, se retrouve dans le monde entier. Notre croissance, en tant que plus grand emballeur de miel au Canada, profitera aux apiculteurs, non seulement au Manitoba, mais dans toutes les Prairies. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien qui nous aidera à augmenter la production, à créer des emplois et à continuer de faire connaître la douceur du miel canadien. »

- Guy Chartier, directeur général, Manitoba Cooperative Honey Producers Limited

Faits en bref

Le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) est un programme fédéral triennal de 700 millions de dollars qui offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le Fonds est administré dans les Prairies par PrairiesCan.

Les projets financés dans le cadre du Fonds visent principalement à aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à préparer leurs entreprises pour l'avenir, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance en les aidant à passer à une économie verte, favorisant ainsi une relance inclusive, améliorant la compétitivité et créant des emplois partout dans la province.

