Déclaration du ministre Alghabra au sujet de la démission de la présidente et chef de la direction de VIA Rail





OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la démission de la présidente et chef de la direction de VIA Rail :

« En tant que ministre responsable de VIA Rail Canada, j'ai accepté la démission de Cynthia Garneau du poste de Présidente et chef de la direction de VIA Rail, à compter du 20 mai 2022.

« Je tiens à remercier madame Garneau pour son service au sein de la société et son travail au cours des trois dernières années, visant à moderniser VIA Rail, et pour l'adaptation des opérations de VIA Rail au plus fort de la pandémie de COVID-19, tout en assurant la santé et la sécurité des employés et des passagers.

« Je souhaite à madame Garneau la meilleure des chances dans ses projets futurs. »

