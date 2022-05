Découvrez les capacités de recherche parallèle sur le HUAWEI Mate Xs 2 avec Petal Search





Maximisez votre efficacité grâce à la nouvelle expérience de recherche parallèle

MILAN, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le lancement récent du HUAWEI Mate Xs 2 offre aux consommateurs un téléphone pliable, mince et léger, mais toujours équipé de la technologie phare de HUAWEI. Le HUAWEI Mate Xs 2 introduit des fonctionnalités multi-fenêtres intelligentes, capables d'étendre encore davantage l'utilisation du téléphone qui implémente l'interaction collaborative entre les différentes applications pour atteindre une meilleure continuité. À ce sujet, Petal Search a adopté les nouvelles fonctions de recherche parallèle pour fonctionner au mieux avec celles-ci.

L'expérience de recherche parallèle sur Petal Search augmente l'efficacité

Pour s'adapter à la vie toujours active des consommateurs d'aujourd'hui, Petal Search permet aux utilisateurs de doubler leur efficacité avec une nouvelle mise en page de moteur de recherche.

Petal Search étant désormais optimisée pour les écrans pliables, les utilisateurs peuvent faire des recherches sur un éventail de sujets allant des informations, aux applications, shopping, services de proximité et plus encore, sur l'écran pliable True-Chroma de 7,8 pouces du nouveau HUAWEI Mate Xs 2. En appuyant une fois sur la barre de recherche, la fonction de recherche parallèle s'active automatiquement tandis que l'affichage des détails de la recherche se répartit entre les deux écrans dans une disposition à double fenêtre. Cette conception interactive permet aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches en même temps sur des écrans plus grands, et ainsi d'améliorer leur efficacité, même lorsqu'ils naviguent pour leur plaisir.

Petal Search propose aux consommateurs la fonction de recherche parallèle : elle affiche simultanément différentes parties des services de recherche utilisés par le consommateur sur les deux écrans. La taille des informations importantes sera doublée, les opérations compliquées seront divisées par deux et l'efficacité connaîtra une amélioration de 100 %.

La recherche parallèle permet aux utilisateurs de visualiser instantanément les résultats de recherche sur un écran, tout en faisant défiler la page sur l'autre écran pour obtenir d'autres options. Par exemple, faire défiler les options de restauration à proximité sur un écran, tout en affichant des informations détaillées concernant une option de la sélection sur l'autre : des offres, le menu, des photos de plats, des avis, la page de commande en ligne, etc. Grâce à la polyvalence de cette disposition, les consommateurs profitent d'une expérience de navigation fluide et efficace.

Les achats en ligne sont devenus un réflexe pour la plupart des gens. Or, des recherches montrent qu'environ 51 % des consommateurs visitent jusqu'à 4 sites avant de décider d'acheter un produit (source : People Comparison Shop). Pour aider les consommateurs, la nouvelle fonction de recherche peut afficher les détails du produit sur une seule et même page, afin de comparer aisément 2 articles. En outre, Petal Search permet aux utilisateurs d'exécuter 2 services de recherche simultanément ; par exemple, des applications de streaming vidéo sur un écran du HUAWEI Mate Xs 2 et les actualités les plus récentes sur l'autre.

Une recherche tout-en-un pour une expérience de recherche immersive

Avec la fonction de recherche parallèle de Petal Search, les consommateurs ont le choix entre 2 modes de visualisation différents. Avec le mode à double fenêtre, les consommateurs voient différentes parties de la recherche sur chaque écran, ce qui améliore leur efficacité. Ou, si les consommateurs ont besoin d'un meilleur aperçu, le mode à fenêtre unique offre une vue plus grande, et donc une expérience de recherche plus immersive.

Profitez d'une expérience de recherche immersive sur le grand écran du nouveau HUAWEI Mate Xs 2 avec la recherche tout-en-un de Petal Search. En s'associant à plus de 3 000 vendeurs de e-commerce, de voyages et locaux les plus populaires, Petal Search optimise les achats, les voyages et plus de 20 autres catégories de recherche verticale pour les utilisateurs.

Découvrez une vraie puissance de recherche pour votre divertissement. Trouvez des offres intéressantes, comparez les articles et les prix, et bien plus encore, sans avoir à ouvrir des onglets supplémentaires, lorsque vous faites vos achats en ligne avec Petal Search. Planifiez également vos prochaines vacances avec Petal Search en comparant les prix des vols et des hôtels sur une seule page. Venez faire passer votre expérience de recherche au niveau supérieur !

Grâce à la stratégie applicable à tous les scénarios 1+8+N de Huawei et la capacité d'adaptation du matériel et des logiciels, Petal Search a pour objectif de fournir aux utilisateurs une expérience de recherche transparente et cohérente.

Pour télécharger et découvrir Petal Search, visitez : https://bit.ly/3rpGYGY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1820758/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 12:10 et diffusé par :