Trina Storage et Power Electronics déploieront conjointement plus de 1 GWh pour des projets de systèmes de stockage d'énergie sur batterie d'ici la fin de 2023

MUNICH, le 20 mai 2022 /CNW/ - Trina Storage, le fournisseur de solutions à intégration verticale en matière de stockage d'énergie sur batterie, a annoncé au salon Intersolar Europe 2022 la signature d'une lettre d'intention avec Power Electronics, le chef de file mondial du stockage et le fabricant d'onduleurs solaires de premier rang.

D'ici la fin de 2023, Trina Storage et Power Electronics déploieront conjointement plus de 1 GWh de projets de stockage de batteries à l'aide du système Elementa, récemment lancé par Trina Storage dans le cadre du salon Intersolar Europe 2022.

Ce système flexible et sûr est une solution modulaire, intelligente et destinée au stockage d'énergie sur batterie, qui offre un haut rendement et jusqu'à 25 % plus de cycles et d'économies de coûts.

La solution clé en main de Trina Storage comprendra les plus récents onduleurs de batterie PCSK de Power Electronics pour un système de stockage d'énergie sur batterie très efficace, qui sera d'abord mis en marché en Europe, puis aux États-Unis.

« L'intégration de ce puissant ondulateur au système à haut rendement de Trina Storage pour le stockage d'énergie sur batterie est une étape nécessaire dans la création d'un avenir de stockage de plus en plus prometteur, où les exigences des clients pour une solution avec un système plus performant et à faible risque peuvent être satisfaites. De plus, la collaboration permettra d'accroître les possibilités pour les clients d'avoir un meilleur contrôle de leurs actifs et d'optimiser la rentabilité », a déclaré Terry Chen, chef de la division du stockage d'énergie à l'étranger.

« Notre partenariat avec Trina Storage nous réjouit depuis le premier jour de la collaboration continue entre les équipes interfonctionnelles, de la définition des solutions techniques à la réussite de l'exécution sur site », souligne Luigi Bariani, chef du développement des affaires de Power Electronics.

Trina Storage, une unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur international de systèmes de stockage d'énergie, qui se consacre à transformer l'approvisionnement de l'énergie. Notre mission est de diriger la transition vers l'énergie renouvelable par l'intermédiaire de solutions de stockage rentables. Forts de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire, nous proposons aux services publics et aux développeurs du monde entier des solutions adaptées et rentables.

Power Electronics est le premier fabricant mondial de systèmes de conversion d'énergie pour le stockage d'énergie et l'un des principaux fabricants d'onduleurs solaires pour les centrales photovoltaïques en Europe, en Océanie, en Asie et en Amérique. Ses produits sont présents dans près de 1 300 usines dans 35 pays du monde. L'entreprise possède 60 GW de courant alternatif installé, ce qui a empêché le déversement de plus de 70,5 millions de tonnes de CO 2 dans l'environnement.

