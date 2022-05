Le gouvernement du Canada investit près de 11 M$ dans des projets de revitalisation d'espaces publics dans le Grand Montréal





DEC accorde 10 673 069 $ pour soutenir 23 projets de la métropole par le biais du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

MONTRÉAL, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics sont au coeur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays, la fréquentation de ces espaces a diminué de façon importante en raison des effets de la COVID?19.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et l'honorable David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun, ministre de la Justice et procureur général du Canada, annoncent des contributions non remboursables totalisant 10 673 069 $ à 23 organisations montréalaises, dont la SDC Wellington qui les accueille au stationnement Ethel à Verdun pour l'occasion. Ces sommes proviennent du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) qui vise à aider les collectivités du Grand Montréal à se remettre de la pandémie et à leur offrir des lieux de rencontre de qualité.

Cette vingtaine de projets d'amélioration ou de construction d'espaces publics répartis dans toute la métropole comprend des centres communautaires ou multifonctionnels, des chalets d'accueil ou des aires de jeux de parcs, des serres communautaires, des kiosques de marchés publics extérieurs, des espaces de détente ou de travail en extérieur, entre autres.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, nous contribuons au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

On peut consulter les détails de cette annonce dans le document d'information connexe.

Citations

« Notre gouvernement investit dans des espaces publics qui permettront aux résidents des quartiers de Montréal de se rassembler, en plus de leur procurer un sentiment de fierté renouvelé. Lorsque nous investissons dans les projets de revitalisation d'infrastructure comme aujourd'hui, nous aidons les communautés à préserver leur dynamisme, améliorer leur bien-être et créer de nouvelles possibilités. Sans aucun doute, ces lieux de qualité deviendront des repères culturels et sociaux qui renforceront les attraits touristiques de la métropole afin de stimuler la croissance économique postpandémique. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives comme la transformation du stationnement Ethel. Que ce soient des parcs, des centres communautaires ou un jardin communautaire, des infrastructures publiques vertes et accessibles ajoutent à la vie culturelle vibrante de Verdun, et de tout Montréal. Les investissements que nous annonçons aujourd'hui sont les résultats du travail primordial des organisations montréalaises et nous allons continuer de les appuyer comme elles appuient leur communauté. »

L'honorable David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« La requalification du stationnement Ethel est un geste fort pour l'attraction de la rue Wellington et très certainement pour la vie communautaire, citoyenne et culturelle du quartier. Cet investissement contribue à la réappropriation de cet espace spectaculaire au coeur de Verdun. »

Billy Walsh, directeur général par intérim, SDC Wellington

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

(ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à : adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;



aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en oeuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 12:00 et diffusé par :