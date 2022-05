Parc du Lac-à-la-Loutre - phase 2 : à la fine pointe de la transition écologique





MONTRÉAL, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les nouveaux aménagements du parc du Lac-à-la-Loutre, soit un jardin collectif avec une zone expérimentale, une micro-forêt sensorielle favorisant la biodiversité et un espace de détente inclusif aux matériaux récupérés, ont été inaugurés le 19 mai dernier, juste à temps pour souligner le début de la saison du jardinage. Situés dans le quartier Saint-Henri, ils complètent les aménagements du parc de modules de jeu inclusifs réalisés dans la phase 1 en 2020 et viennent boucler la boucle du grand projet de woonerf Saint-Pierre entamé en 2010.

« Je me réjouis de la réhabilitation de ce terrain, qui aura permis d'aménager des espaces collectifs, durables et accessibles à tous. Cette initiative de l'arrondissement du Sud-Ouest contribuera à lutter contre les îlots de chaleur et, par le fait même, à augmenter la résilience du secteur aux changements climatiques. Le gouvernement du Québec tient à appuyer les municipalités dans la réalisation de projets comme celui-ci, qui contribuent à préserver l'environnement en plus d'améliorer la qualité de vie et la santé des citoyens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le parc du Lac-à-la-Loutre est un projet précurseur et un modèle que nous voulons reproduire dans le futur en matière de développement durable et d'inclusivité. C'est toute une zone du quartier qui a été transformée et verdie dans un projet global et intégré au cours des 12 dernières années pour lutter contre les îlots de chaleur. Les citoyen.ne.s en retirent pleinement les bénéfices aujourd'hui. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

La phase 2 du parc du Lac-à-la-Loutre a bénéficié d'un investissement de 1,4 M$ pour des travaux de réhabilitation des sols, d'éclairage et d'aménagement et d'une subvention de 245 000 $ du volet 1 de ClimatSol-Plus, un programme du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le projet, exemplaire en matière de transition écologique, a été finaliste au 16 e Gala du CRE-Montréal.

Gala du CRE-Montréal. Le jardin comporte 37 jardins en terre, des bacs surélevés accessibles et des arbres fruitiers. Un espace est réservé à l'expérimentation et à la plantation de végétaux moins connus. Pour la première saison du jardin, l'éco-quartier Sud-Ouest (YMCA du Québec) accompagnera les jardinières et jardiniers inscrit.e.s s'impliquant dans le potager.

L'espace de détente constitué de maisonnettes et de hamacs accessibles comporte du mobilier urbain inclusif fabriqué à partir de bois de frêne de Montréal.

La micro-forêt est agrémentée de végétaux uniquement indigènes permettant la régénération de la faune et la flore originelle. Des sentiers parcourent la zone et des instruments y sont intégrés pour s'offrir une pause musicale.

Les eaux de pluie sont absorbées sur le site, évitant le rejet dans les égouts et contribuant à la formation de mini-marais.

Le projet a été mené en limitant son empreinte écologique par la récupération des matériaux.

Rappelons que la phase précédente consistait à réaménager complètement les deux aires de jeu, de sorte que tout soit 100% accessible universellement.

