Découvrez les fonctions de recherche en parallèle sur le HUAWEI Mate Xs 2 avec Petal Search

MILAN, 20 mai 2022 /CNW/ - Avec le lancement récent du téléphone intelligent HUAWEI Mate Xs 2, les consommateurs profitent d'un téléphone pliable qui est mince et léger, mais toujours doté de la technologie phare de HUAWEI. Le HUAWEI Mate Xs 2 introduit des fonctionnalités intelligentes à fenêtres multiples qui permettent d'élargir l'utilisation du téléphone, et qui mettent en oeuvre une interaction collaborative entre différentes applications favorisant une meilleure continuité. À cet égard, l'application Petal Search a été adoptée et améliorée afin de fonctionner de pair avec les fonctions de recherche en parallèle.

L'expérience de recherche en parallèle sur Petal Search augmente l'efficacité

Adaptée au rythme de vie effréné des consommateurs d'aujourd'hui, Petal Search permet aux utilisateurs de doubler leur efficacité grâce à la nouvelle disposition du moteur de recherche.

Maintenant que Petal Search est optimisé pour les écrans pliables, les utilisateurs peuvent lancer des recherches sur un éventail de sujets, dont les actualités, les applications, le magasinage en ligne, les services à proximité, et bien plus encore sur l'écran pliable True-Chroma de 7,8 po du nouveau HUAWEI Mate Xs 2. À l'aide d'un seul toucher de la barre de recherche, la fonction de recherche en parallèle est automatiquement activée, et les détails de la recherche s'affichent dans une disposition harmonieuse sur les deux écrans. Cette conception interactive permet aux utilisateurs de mener plusieurs tâches de front sur de plus grands écrans, ce qui améliore l'efficacité de la navigation même pendant les loisirs.

Petal Search offre aux consommateurs la fonction de recherche en parallèle, ce qui leur permet d'afficher différentes parties des services de moteur de recherche qu'ils utilisent sur les deux écrans en même temps. L'information utile s'en trouve doublée, les opérations compliquées sont réduites de moitié et l'efficacité est augmentée de 100 %.

La fonction de recherche en parallèle permet aux utilisateurs de visualiser instantanément les résultats de la recherche sur un écran tout en faisant défiler d'autres options sur l'autre. Par exemple, parcourez les options de restaurants à proximité sur un écran, tout en affichant des informations détaillées d'une sélection sur l'autre, soit des offres, un menu, des photos de repas, des commentaires, des commandes en ligne, etc. Avec une disposition aussi polyvalente, les consommateurs font l'expérience d'une navigation fluide et efficace.

Le magasinage en ligne reste la fonctionnalité la plus prisée pour une majorité de consommateurs. En effet, une étude révèle qu'environ 51 % des consommateurs visitent jusqu'à quatre sites avant de décider d'acheter un produit (source : People Comparison Shop). Pour aider les consommateurs dans leur recherche, la nouvelle fonction de recherche affiche les détails du produit sur une seule page, ce qui permet de comparer facilement deux articles. De plus, Petal Search permet aux utilisateurs d'exécuter deux services de moteur de recherche simultanément, comme des applications de diffusion vidéo en continu sur un écran du HUAWEI Mate Xs 2 tout en consultant les plus récentes actualités sur l'autre.

Fonction de recherche tout-en-un offrant une expérience de recherche immersive

Grâce à la fonction de recherche en parallèle de Petal Search, les utilisateurs peuvent choisir entre deux modes de visualisation différents. Grâce au mode d'écran divisé, les consommateurs peuvent visualiser différentes parties de la recherche sur chaque écran, ce qui accroît l'efficacité. Pour les consommateurs ont besoin d'une meilleure visualisation, le mode à écran simple offre un plus grand cadre favorisant une expérience de recherche plus immersive.

Profitez d'une expérience de recherche immersive sur le grand écran du nouveau HUAWEI Mate Xs 2 avec l'application de recherche tout-en-un Petal Search. En s'associant à plus de 3 000 marchands de premier plan des secteurs du commerce électronique et des voyages et commerces locaux, Petal Search optimise les achats, les voyages et plus de 20 autres catégories de recherche verticale pour les utilisateurs.

Découvrez le plein pouvoir de recherche de loisirs. Trouvez des offres intéressantes, comparez des articles et des prix et bien plus sans avoir à ouvrir d'autres onglets, lorsque vous magasinez en ligne avec Petal Search. Planifiez également vos prochaines vacances avec Petal Search en comparant les prix des vols et des hôtels à partir d'une seule page. Essayez-le, et faites passer votre expérience de recherche au niveau supérieur!

Basée sur la stratégie tous scénarios 1+8+N de Huawei et sur la capacité d'adaptation du matériel et des logiciels, l'application Petal Search vise à offrir aux utilisateurs une expérience de recherche transparente et uniforme.

