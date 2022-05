131e Foire de Canton : un développement du commerce de qualité favorise la reprise économique mondiale





GUANGZHOU, Chine, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- La 131e Foire de Canton, qui a eu lieu virtuellement du 15 au 24 avril, a élargi son réseau mondial de ventes et de marketing afin de promouvoir la coopération commerciale; un nombre record de 536 000 acheteurs étrangers provenant de 228 pays et régions du monde entier ont participé à la foire printanière, une augmentation de 41,8 % par rapport à la 130e édition.

Vous trouverez le communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/fr/9044851-131st-canton-fair-china/

La 131e Foire de Canton, dont le thème était « Canton Fair, Global Share », a pleinement optimisé sa plateforme officielle pour mettre en place des sections pour mettre en contact les fournisseurs, lancer de nouveaux produits, connecter les exposants, et plus encore. Il présentait une plateforme commerciale très efficace, omniprésente et sans frontières qui a permis aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier de signer des contrats à partir de n'importe quel endroit dans le monde.

Au total, 25 500 exposants ont présenté leurs produits et leurs marques à la Foire de canton qui a présenté plus de trois millions d'articles, dont le tiers étaient des lancements de nouveaux produits. Ces deux chiffres constituent de nouveaux records dans l'histoire de la Foire de Canton.

« Un grand nombre de produits intelligents, verts et à faibles émissions de carbone assortis de droits de propriété intellectuelle indépendants voient le jour et connaissent une croissance rapide grâce au développement continu de nouvelles technologies, de nouveaux processus et de nouveaux modèles. La Foire de Canton est une plateforme qui permet de montrer au monde les plus récentes réalisations de la Chine en termes de fabrication de pointe, de créativité, de technologies et de marques, démontrant ainsi la forte résilience du commerce extérieur de la Chine », a déclaré Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur chinois.

La Foire de Canton a réuni 147 entreprises de premier plan provenant de 24 groupes commerciaux pour accueillir 150 événements de lancement de nouveaux produits regroupés en cinq grands thèmes : la technologie de pointe, la fabrication intelligente, l'amélioration de la vie, les produits verts et à faibles émissions de carbone et les services commerciaux.

De plus, la Foire présentait 974 entreprises de la zone de revitalisation rurale qui ont présenté 49 200 produits et signé des contrats dans le but de faire avancer le développement à grande échelle, de marque et spécialisé au sein des industries locales.

D'autres événements servant de « passerelle d'échange » ont eu lieu pendant la Foire de Canton qui a rejoint 57 pays et régions du monde, avec la participation d'un total de 4 000 acheteurs étrangers venus pour établir des liens avec des entreprises et des marques chinoises. La diffusion en direct des huit épisodes de « Discover Canton Fair with Bee and Honey » a attiré 1,48 million de téléspectateurs.

Le programme de partenariat mondial a également fait l'objet d'une promotion à la Foire, favorisant la signature d'accords de coopération avec des institutions industrielles et commerciales des 14 pays membres du Partenariat économique régional global. La Foire de Canton compte maintenant 170 partenaires mondiaux et a élargi son réseau mondial.

Pour en savoir plus : https://www.cantonfair.org.cn/en-US

