LUNAJETS DOUBLE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DANS UN MARCHE QUI S'ASSOMBRIT





Le leader Européen prévoit un ralentissement à l'horizon

EBACE 2022

GENEVA, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le marché de l'aviation privée continue de profiter d'un « âge d'or », LunaJets met en garde au Salon EBACE de Genève, contre les turbulences liées aux signes de surchauffe du marché.

« Depuis le début de l'année, notre croissance dépasse déjà les 90%, alors que notre division de location de jet privée avait atteint un chiffre d'affaires de $110M en 2021 », note Guillaume Launay, directeur des ventes de LunaJets. « Notre position de leader et notre modèle de plateforme internet, nous placent en première ligne des tendances du marché et je peux vous dire que les changements ont été dramatique ces derniers mois » ajoute-t 'il.

Le site internet et l'application mobile de LunaJets reçoivent des milliers de visiteurs chaque jour, dont une grande partie sont des nouveaux arrivants cherchant à tout prix à éviter l'expérience des aéroports commerciaux et des compagnies aériennes de l'après-Covid. L'année dernière, LunaJets a acquis plus de 1 000 nouveaux clients.

« Je suis ravi de notre performance jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons à mettre en oeuvre une stratégie basée sur les meilleures technologies, et à nous développer à l'étranger et sur de nouveaux marchés. Néanmoins, je reste prudent et opportuniste car l'euphorie actuelle masque des risques sérieux à venir pour notre industrie » prévient Eymeric Segard, CEO de LunaJets. « Soit la tendance actuelle perdure, et le marché sera confronté à un problème majeur de capacité, soit elle s'inverse et il fera face à une nouvelle vague de faillites. 2021 est passé d'un extrême à l'autre en 3 mois, et je ne vois pas l'indication d'un atterrissage en douceur que certains espèrent. Cela dit, si la situation se maintient, je ne serai pas surpris que la croissance de notre chiffre d'affaires dépasse encore les 50% cette année ».

« La plupart de nos concurrents ont été rachetés, mis sous administration judiciaire ou sont actuellement en vente. La solidité de notre bilan et trésorerie nous permets de nous tenir prêt à saisir toute opportunité de consolidation dans un retournement de marché" ajoute Eymeric Segard.

LunaJets liste les risques suivant pour le secteur :

La reprise post-Covid repose principalement sur des nouveaux clients et des vols courts

La clientèle d'affaires n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid, la vidéo conférence et le télétravail étant toujours privilégiés

La volatilité des marchés financiers pourrait ramener ces nouveaux clients vers les compagnies aériennes

« L'effet crypto » pourrait disparaître aussi vite qu'il a envahi notre industrie

La guerre en Ukraine

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement retardant la livraison et la maintenance des avions

La pénurie de pilotes et équipages

L'impact de l'inflation sur les tarifs d'affrètement

L'impact du coût de la dette et du financement sur le marché des transactions

Les nouveaux variants du Covid

La réglementation en matière d'écologie

LunaSolutions, la division ventes et acquisitions du groupe, connaît également un fort début d'année avec des records de transactions.

« Des avions que nous avions vendus au cours des 18 derniers mois reviennent déjà sur le marché avec une prime qui peut dépasser les 50% », commente Alain Leboursier, directeur général de LunaJets. « Le marché est passé d'une situation de pénurie d'acheteurs, à une pénurie d'appareils à vendre, en quelques mois. C'est très similaire au marché de l'affrètement, et peut-être pire que le pic de la bulle de 2008 », conclue Leboursier.

« Nous allons continuer à diversifier nos revenus dans d'autres marchés de l'aéronautique. Pendant le Covid, nous avons ouvert notre division Cargo, LunaLogisitisk, et plus récemment celle du Charter de Groupe, dirigée par Rémi Aubin à Paris, qui connait aussi une très forte activité avec l'organisation de vols pour plus de 18 000 passagers depuis le début de l'année. »

Fondée il y a 15 ans par Eymeric Segard, un ancien cadre d'Ogilvy, LunaJets a révolutionné le marché de l'affrètement de jets privés, alors essentiellement contrôlé par un groupe d'opérateurs, limités à leur propre flotte et à leurs intérêts commerciaux. La société a été la première à proposer une plateforme permettant d'accéder à une catégorie illimitée d'avions d'affaires, sans préavis minimum, sans « peak days », ni restriction de flotte. Sur la base de son site et de son application mobile, la société offre une plateforme indépendante pour réserver tous types d'avions privés. LunaJets est entièrement contrôlée par ses fondateurs et dirigeants.

Avec des bureaux à Genève, Londres, Paris, Monaco, Riga et Dubaï, le groupe offre des services d'affrètement de jets privés, de groupe charter et de fret aérien, ainsi que le conseil de transactions et financement d'avions privés. La société recrute actuellement dans toutes ses divisions afin de répondre à la demande croissante et de consolider sa position dans le marché.

A PROPOS DE LUNAJETS

LunaJets est l'un des leaders mondiaux des solutions d'affrètement d'avions privés, basé à Genève et disposant de bureaux à Londres, Paris, Monaco, Riga et Dubaï.

Composée une équipe de plus de 65 experts, utilisant les dernières technologies, LunaJets fournit des conseils indépendants pour la réservation de tout jet privé partout dans le monde, 24/7. Elle offre le service le plus flexible du marché sur tous les types d'appareils. En 2015, LunaJets a été le premier courtier en charters à être certifié ARG/US en dehors des États-Unis. Une certification détenue jusqu'à ce jour. L'entreprise a été fondée en 2007 par Eymeric Segard, actuel PDG.

