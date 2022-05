Alors, que fait-on maintenant ? demande l'AHF à l'heure où l'Assemblée mondiale de la santé s'apprête à se réunir





En prévision de la 75e Assemblée mondiale de la santé (AMS), qui se tiendra du 22 au 28 mai en Suisse, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) appelle les États membres de l'AMS à s'engager à adopter une nouvelle Convention de la santé publique mondiale (Global Public Health Convention), accord contraignant qui garantirait une transparence, une responsabilisation et une coopération complètes en matière de santé mondiale, y compris concernant la prévention, la préparation, la réponse et le financement en cas de pandémie.

L'AMS, l'organe de surveillance de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), est composée de ministres de la santé et de délégués de 194 États membres et est chargée de définir l'orientation stratégique de l'OMS.

« Pour rester pertinente, l'OMS doit s'engager à faire preuve d'une transparence totale et à entreprendre des réformes profondes ; elle doit faire preuve de responsabilité vis-à-vis des personnes et du secteur de la santé mondiale, et n'être influencée par aucun intérêt politique concurrent », a déclaré le Dr Jorge Saavedra, directeur exécutif de l'AHF Global Public Health Institute à l'université de Miami. « Par conséquent, l'AMS doit être reconstituée et accepter en son sein des acteurs non étatiques, y compris des membres de la société civile, des représentants de communautés et des institutions de santé publique indépendantes, qui doivent jouir de tous les droits et ne plus seulement être des parties prenantes consultées sporadiquement. »

Avant l'AMS de l'an dernier, l'AHF avait publié une déclaration exhortant l'Assemblée à remédier aux multiples erreurs commises par les dirigeants de l'OMS au début de la pandémie de COVID-19. Mais peu de choses ont changé depuis, même si le directeur général de l'OMS a récemment publié un livre blanc sur sa vision des réformes dont l'organisation devrait faire l'objet.

« Le livre blanc est un bon début, mais il reste encore beaucoup de choses à accomplir. Bien qu'il appelle à juste titre au renforcement de l'architecture d'urgence sanitaire de l'OMS, on y trouve peu de réflexions sur ce que l'OMS fait bien ou mal. Sans une telle analyse, la déclaration montre plus une volonté de garder le pouvoir qu'elle n'indique un réel désir d'amélioration », a déclaré le Dr Daniel Bausch, président de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene. « J'aimerais également que l'on mette davantage l'accent sur l'importance des services de soins de santé primaires, qui jouent un rôle fondamental pour assurer l'équité, et sur le renforcement de la surveillance des pandémies, ainsi que sur la préparation et la réponse à ces dernières, en évoluant vers une plus grande responsabilisation à l'échelle régionale et nationale. »

Certains membres dirigeants de l'AHF, ainsi que des spécialistes mondiaux de la santé publique et des politiques publiques de différentes institutions et pays, ont rédigé un article intitulé « A Global Public Health Convention for the 21st Century» (Une convention de la santé publique mondiale pour le 21e siècle), publié dans la revue The Lancet Public Health en mai dernier. L'article détaille les lacunes constatées et propose des réformes de gouvernance dont devrait faire l'objet l'architecture actuelle de la santé mondiale. Ces réformes permettraient une transparence accrue, une responsabilisation appropriée et la mise en place de mécanismes contraignants. En effet, l'OMS a besoin d'être mieux préparée aux inévitables futures pandémies et devrait prévenir de nouveaux échecs, tels que sa gestion de la pandémie de COVID-19.

La AIDS Healthcare Foundation (AHF), la plus grande organisation mondiale de lutte contre le sida, fournit actuellement des soins et/ou services médicaux à plus de 1,6 million de personnes dans 45 pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Pour en savoir plus sur l'AHF, consultez notre site Internet : www.aidshealth.org, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/aidshealth, ou suivez-nous sur Twitter : @aidshealthcare et Instagram : @aidshealthcare

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 11:05 et diffusé par :