Le processus de conception de puces de VeriSilicon obtient la certification ISO 26262 : Gestion de la sécurité fonctionnelle automobile

VeriSilicon (688521.SH), le fournisseur de premier plan de SiPaaS®, la plateforme silicium en tant que service, a annoncé ce jour la certification de son processus de conception de puces selon la norme ISO 26262 applicable aux systèmes de gestion de la sécurité fonctionnelle automobile. En se conformant aux exigences des normes internationales, VeriSilicon est en mesure de proposer aux clients du monde entier des services de conception de puces répondant aux différents niveaux d'intégrité de sécurité automobile. Le certificat a été délivré par TÜV Rheinland, un organisme d'essai, de contrôle et de certification international indépendant.

Au terme de son audit couvrant l'intégralité du processus de conception de puces et le système de gestion de la qualité (QMS) de VeriSilicon, TÜV Rheinland a confirmé que les processus de gestion et de conception de puces de la société, en ce compris le processus de gestion de la sécurité fonctionnelle, le processus de développement de logiciels et de matériel et l'analyse de sécurité fonctionnelle orientée ASIL, etc., satisfaisaient aux exigences de la norme ISO 26262:2018 relative à la sécurité fonctionnelle automobile.

Cette certification atteste des solides capacités et qualifications dont dispose VeriSilicon pour offrir aux clients du monde entier des services de silicium personnalisés à guichet unique, tels que la conception et l'implémentation de puces et d'IP, le développement de logiciels, etc., et leur permettre de produire des puces conformes aux exigences de sécurité fonctionnelle dans le domaine automobile. Cette contribution majeure à la stratégie de VeriSilicon visant à améliorer ses processus opérationnels vient renforcer ses avantages concurrentiels dans le secteur de l'électronique automobile. L'IP ISP8000L-FS V5.0.0 a précédemment été certifié ISO 26262 ASIL B, tandis que d'autres processeurs IP de VeriSilicon sont en cours de certification.

« Tandis que l'adoption des systèmes de mobilité électriques intelligents s'accélère, les puces destinées à l'automobile sont soumises à des exigences toujours plus strictes en termes de catégories, de performances, et de vitesse d'itération. L'obtention de la certification selon la norme ISO 26262 applicable aux systèmes de gestion de la sécurité fonctionnelle automobile pour le processus de conception de puces de VeriSilicon constitue une pleine reconnaissance des rigoureuses exigences et des hauts niveaux de qualité que nous avons mis en oeuvre dans ce domaine année après année, » a déclaré Wayne Dai, président du Conseil d'administration et PDG de VeriSilicon. « VeriSilicon possède une expertise technique approfondie et s'appuie sur une vision à long terme dans le domaine de l'électronique automobile, lequel figure parmi nos priorités stratégiques. À l'avenir, VeriSilicon continuera à proposer des technologies sûres, fiables, novatrices et sophistiquées pour les produits destinés à l'électronique automobile. »

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) s'engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, à guichet unique et basés sur une plateforme, ainsi que des services de licence IP pour semi-conducteurs, en tirant parti de son semi-conducteur interne IP. Dans le cadre de son business model unique SiPaaS (plateforme de silicium en tant que service) et en fonction de son portefeuille IP complet, VeriSilicon peut créer dans un délai très court des produits en silicium, de la définition au test et à l'emballage; en outre, la Société fournit des produits alternatifs aux semi-conducteurs, haute performance et rentables, pour les IDM, les Fabless, les fournisseurs de systèmes (OEM/ODM), les grandes entreprises internet et les prestataires de services dans le cloud, etc. Les activités de VeriSilicon couvrent l'électronique grand public, l'électronique automobile, les ordinateurs et périphériques, l'industrie, le traitement de données, l'internet des objets et autres applications.

VeriSilicon propose diverses solutions silicium personnalisées, notamment pour la vidéo haute définition, l'audio et la voix haute définition, l'infodivertissement embarqué, la vidéosurveillance, la connectivité IdO, les dispositifs portables intelligents, les processeurs pour applications de haut niveau, l'accélération de transcodage vidéo et le traitement intelligent des pixels, etc. VeriSilicon propose également six types de processeurs internes IP, à savoir GPU IP, NPU IP, VPU IP, DSP IP, ISP IP et Display Processor IP, et plus de 1 400 IP et IP RF de signaux analogiques et mixtes.

Fondée en 2001 et basée à Shanghai (Chine), VeriSilicon dispose de 7 centres de conception et de R&D en Chine et aux États-Unis, ainsi que 11 bureaux de vente et de service client à travers le monde. VeriSilicon compte actuellement plus de 1 200 employés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

