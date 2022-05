Faciliter l'assemblage de PC : GIGABYTE présente le kit d'assemblage d'ordinateur AORUS Project Stealth





TAIPEI, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE Technology a annoncé aujourd'hui la sortie de son tout dernier kit d'assemblage d'ordinateur AORUS Project Stealth, un produit révolutionnaire qui comprend une carte mère, une carte graphique et un boîtier PC. Le Project Stealth est conçu pour éliminer les difficultés liées à l'organisation des câbles, les obstacles à l'installation et l'obstruction du flux d'air, avec un header au design épuré, qui facilite l'assemblage du PC et rend l'expérience globalement agréable.

Que vous soyez débutant ou expérimenté en assemblage de PC, beaucoup trouvent souvent le processus d'assemblage frustrant lorsqu'il s'agit de connecter différents câbles dans un espace limité. D'autres encore peinent à gérer les câbles. Pour améliorer l'expérience d'assemblage de PC, GIGABYTE a développé le kit d'assemblage d'ordinateur Project Stealth, une solution ingénieuse qui comprend une carte mère Z690 AORUS ELITE STEALTH et une carte graphique RTX 3070 GAMING OC STEALTH préinstallée dans un boîtier AORUS C300G STEALTH. Grâce à une reconfiguration intelligente, le Project Stealth minimise les connexions et la gestion des câbles. En somme, il simplifie le processus d'assemblage tout en gardant l'intérieur du boîtier en ordre pour un flux d'air bien meilleur et une esthétique plus épurée et plus propre.

En plus d'optimiser l'expérience d'assemblage de PC, AORUS Project Stealth est conçu pour être performant. Le kit d'assemblage d'ordinateur se concentre autour de la carte mère Z690 AORUS ELITE STEALTH, qui prend en charge les derniers processeurs Intel 12e génération pour une énorme puissance de traitement. Avec la carte graphique RTX 3070 GAMING OC STEALTH équipée du système de refroidissement WINDFORCE, le Project Stealth offre une excellente plateforme de jeu pour ceux qui cherchent à construire un PC gaming haut de gamme.

Le kit d'assemblage d'ordinateur AORUS Project Stealth est désormais disponible. Veuillez contacter les revendeurs GIGABYTE locaux pour connaître leur disponibilité. Pour en savoir plus sur le produit, consultez le site officiel GIGABYTE : https://bit.ly/AORUSprojectstealth

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1820635/PC_Building_Made_Easy__GIGABYTE_introduces_AORUS_Project_Stealth_Computer.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 11:00 et diffusé par :