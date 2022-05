305 000 $ pour mieux former les intervenantes et intervenants travaillant auprès des personnes victimes d'infractions criminelles





QUÉBEC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 305 000 $ à l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) dans le cadre du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels, afin de mieux former les équipes d'intervention qui travaillent auprès des personnes victimes d'infractions criminelles.

Cette aide financière est offerte à l'organisme pour qu'il puisse mettre en place un outil de formation de cyberapprentissage à l'intention des intervenantes et intervenants qui travaillent auprès des personnes victimes d'infractions criminelles et de leurs proches. Grâce à la somme octroyée, l'organisme pourra également actualiser son guide Votre parcours dans le système de justice, en vue de mieux outiller les personnes victimes d'infractions criminelles dans leurs démarches au sein du système judiciaire.

L'outil de formation en ligne a pour objectif d'informer les équipes qui travaillent auprès des personnes victimes des changements apportés par la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, entrée en vigueur en octobre dernier. Il permettra aux intervenantes et intervenants de connaître les nouvelles dispositions de la Loi et ainsi de renseigner adéquatement les personnes victimes sur leurs droits et de mieux les accompagner dans leurs démarches de demande d'indemnisation. Cet outil sera accessible en tout temps et à travers toutes les régions du Québec.

Citations

« Ce nouvel outil de formation permettra aux organismes qui oeuvrent auprès des personnes victimes d'être mieux informés et d'ainsi pouvoir offrir un soutien mieux adapté et un meilleur accompagnement. La réforme de l'IVAC était réclamée depuis plus de 30 ans. D'importantes améliorations ont été réalisées et sont en vigueur depuis octobre dernier. Nous devons nous assurer que les personnes victimes aient tous les outils en main pour entreprendre leur processus de guérison et les projets comme celui de l'AQPV y contribue. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes se réjouit de l'attribution de cette subvention. La formation en ligne sur la réforme de notre régime d'indemnisation tout autant que la révision de notre guide Votre parcours dans le système de justice permettront aux intervenantes et intervenants de soutenir les victimes et leurs proches dans leurs démarches. Qu'il s'agisse de l'indemnisation ou de leur cheminement dans le système de justice pénale, les victimes doivent être en mesure de mieux se repérer dans le dédale des procédures et d'exercer leurs droits. L'AQPV est convaincue que ces projets contribueront à l'atteinte de tels objectifs. »

Arlène Gaudreault, présidente et porte-parole de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes

À propos de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes

L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) a pour mission de défendre et promouvoir les droits et les intérêts collectifs des victimes d'actes criminels en agissant auprès d'elles, de leurs proches, des intervenants et intervenantes et des décideurs et décideuses par des activités de représentation, d'information, de formation et de mobilisation sociale.

Lien connexe

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/justice/favac

