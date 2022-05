LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PRÉSENTE SES RÉSULTATS ET SON RENDEMENT POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 2022





OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») a le plaisir de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022, qui donnent des renseignements sur ses activités, les marchés qui influent sur celles-ci et ses prévisions pour les 12 prochains mois.

« Les résultats du premier trimestre de 2022 démontrent que nous avons mis en place une base solide qui nous permet de répondre aux besoins changeants de nos clients et de tirer parti de nouvelles possibilités », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes convaincus que notre stratégie à long terme nous confère la résilience nécessaire pour continuer à créer de la valeur pour le Canada et les Canadiens. »

Les résultats financiers devraient être lus en parallèle avec le rapport annuel de la Monnaie, disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Les résultats du premier trimestre de 2022 s'appuient sur le rendement exceptionnel de 2021. Par rapport à 2021, qui a généré des résultats particuliers, la Monnaie a enregistré des produits des activités ordinaires inférieurs de 4 %, tandis que les résultats du premier trimestre de 2022 sont restés stables par rapport à ceux de la même période en 2021, à 14 millions de dollars.

Les produits des activités ordinaires consolidés ont diminué pour atteindre 865 millions de dollars en 2022 (comparativement à 902,8 millions de dollars en 2021).

Les produits des activités ordinaires du secteur des métaux précieux ont diminué pour se chiffrer à 825,4 millions de dollars en 2022 (comparativement à 852 millions de dollars en 2021) :



Les opérations visant des stocks de produits d'investissement de clients, lorsque les produits des activités ordinaires sont comptabilisés sur une base nette, ont augmenté de 17 % d'un trimestre à l'autre, alors que le montant brut des produits des activités ordinaires tirés des produits d'investissement n'a augmenté que de 4 %.



Les volumes de produits d'investissement en argent ont diminué de 11 % pour se chiffrer à 8,9 millions d'onces (10 millions d'onces en 2021), tandis que les volumes de produits d'investissement en or ont augmenté de 12 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre 366,9 milliers d'onces (328,5 milliers d'onces en 2021).



Les ventes de produits numismatiques sont demeurées stables d'un trimestre à l'autre, avec une légère baisse de 4 %.

Les produits des activités ordinaires du secteur des pièces de circulation ont diminué pour s'établir à 39,6 millions de dollars en 2022 (comparativement à 50,8 millions de dollars en 2021) :



Les produits des activités ordinaires de la Ligne des pièces de circulation étrangères ont diminué de 40 % d'un trimestre à l'autre, avec la fabrication et l'expédition de 288 millions de pièces et de flans, comparativement à 319 millions en 2021.



Les produits des activités ordinaires du Programme de pièces de circulation canadiennes sont demeurés stables d'un trimestre à l'autre, avec une légère augmentation de 4 %.

Dans l'ensemble, les charges d'exploitation ont augmenté de 8 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre 27,6 millions de dollars (25,6 millions de dollars en 2021), principalement en raison de l'augmentation prévue du nombre d'employés pour soutenir les activités courantes et les initiatives de transformation de la Monnaie.

La trésorerie a monté à 88,6 millions de dollars (69,3 millions de dollars au 31 décembre 2021).

Résultats consolidés et rendement financier

(en millions de dollars canadiens)



Période de 13 semaines close le

2 avril 2022 3 avril 2021 Écart en $ Écart en % Produits des activités ordinaires

865,0 $

902,8 $

(37,8) (4) Résultats de la période

14,4 $

13,8 $

0,6 4 Résultat avant impôts sur le résultat et autres éléments1

15,8 $

26,0 $

(10,2) (39) Marge des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments2

1,8 %

2,9 %





(1) Les résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments sont une mesure financière non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR).

Un rapprochement des résultats de la période et des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments figure à la page 11 du rapport du premier trimestre de

2022 de la Monnaie. (2) La marge des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments est une mesure financière non conforme aux PCGR, et son calcul est basé sur les résultats

avant impôts sur le résultat et autres éléments.



Au



2 avril 2022 31 décembre 2021 Écart en $ Écart en %

Trésorerie

88,6 $

69,3 $

19,3 28 Stocks

79,3 $

86,5 $

(7,2) (8) Immobilisations

153,5 $

154,2 $

(0,7) - Total de l'actif

414,1 $

405,5 $

8,6 2 Fonds de roulement

134,2 $

122,5 $

11,7 10



















Dans le cadre de son plan de continuité des activités, la Monnaie continue de surveiller de près sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses réseaux logistiques afin d'assurer le maintien de ses opérations. Malgré tous ses efforts, la Monnaie s'attend à ce que la COVID-19 et ses nouveaux variants, ainsi que d'autres événements externes à l'échelle mondiale, aient encore des répercussions sur son rendement en 2022. La Monnaie continue d'atténuer les risques potentiels qui se présentent et d'accorder la priorité à la santé et à la sécurité des employés en adaptant ses protocoles de travail en fonction des exigences des provinces et des autorités sanitaires locales.

Pour lire le rapport du premier trimestre de 2022 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS ET MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué sur les résultats contient des mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) qui sont clairement indiquées lorsqu'elles sont présentées. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas normalisées par les Normes internationales d'information financière (IFRS) et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières similaires publiées par d'autres sociétés publiant de l'information selon les IFRS.

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux qui figurent à la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le rapport de gestion du rapport annuel 2021 de la Monnaie ainsi qu'à la note 9, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les énoncés prospectifs du présent communiqué sur les résultats sont établis au 19 mai 2022, et la Monnaie n'entend pas les mettre à jour publiquement après cette date pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou de nouvelles circonstances, ou pour toute autre raison.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 10:30 et diffusé par :