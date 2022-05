Brunswick Exploration annonce la clôture des placements privés sans courtier pour un produit total de 3,34 millions de dollars





MONTRÉAL, 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration inc. (« Brunswick » ou la « société ») (TSX-V: BWR) est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé les placements privés sans courtier annoncés précédemment pour un produit brut total de 3 342 695 $, consistant en l'émission de (i) 6 142 401 unités de la société (chacune, une «unité») au prix de 0,175 $ l'unité, pour un produit brut de 1 075 170 $ et (ii) 11 337 625 actions accréditives canadiennes de la société (les « actions accréditives »), au prix de 0,20 $ l'action accréditive, pour un produit brut de 2 267 525 $ (collectivement, les « placements privés »).



Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un demi bon de souscription d'action ordinaire de la société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,23 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture des placements privés.

Le produit net des placements privés devrait être utilisé pour l'exploration de propriétés situées au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle Écosse, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

Dans le cadre des placements privés, la société a versé une somme totale de 41 726 $ à titre d'honoraires d'intermédiation.

La participation des initiés pour 105 000 $ est dispensée de l'obligation d'établir une évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 ») en vertu de la dispense prévue aux paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, puisque ni la juste valeur marchande des placements privés ni la contrepartie payée par les initiés excèdent 25 % de la capitalisation boursière de Brunswick.

Les placements privés ont été réalisés en vertu de dispenses de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et sous réserve de l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre des placements privés sont soumis à une période de rétention de 4 mois expirant les 18 septembre 2022 et 21 septembre 2022, conformément à la législation applicable en valeurs mobilières.

Suite à la réalisation des placements privés, 148 861 738 actions ordinaires de la société sont émises et en circulation.

À propos de Brunswick

Brunswick est une société d'exploration minière basée à Montréal et inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l'exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium, l'étain, le nickel et le cuivre. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d'exploration préliminaire pour le lithium dans l'est du Canada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des «renseignements prospectifs» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Toute information contenue dans le présent communiqué qui n'est pas fondée sur des faits historiques peut être considérée comme une information prospective au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent être basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse, et peuvent être identifiées par les mots « peut », « serait », « pourrait », « devrait », « sera », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à » ou des expressions similaires. Les informations prospectives peuvent inclure, mais sans s'y limiter : l'utilisation prévue du produit des placements privés et l'obtention de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques mais reflètent plutôt des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations de la direction considérées comme raisonnables à la date à laquelle les informations sont fournies.

Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, ces informations comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment à ces informations, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient avoir des effets négatifs importants sur les résultats futurs, la performance, ou les réalisations de la société et rien ne garantit que les événements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Parmi les facteurs clés qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les informations prospectives, incluons, mais sans s'y limiter : la décision de la direction de la société d'utiliser le produit des placements privées d'une manière différente de celle décrite dans les présentes ; et l'évolution des conditions financières mondiales, en particulier à la lumière de la pandémie mondiale de la COVID-19 ; et les risques décrits dans les documents publiés par la société déposés sur SEDAR au: www.sedar.com. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

